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В новогодней серии Чебурашку и Крокодила Гену озвучили Варум и Ярмольник
В новогодней серии Чебурашку и Крокодила Гену озвучили Варум и Ярмольник
Киностудия "Союзмультфильм" представит новогоднюю короткометражку "Чебурашка. Секрет праздника", героев которой озвучили Анжелика Варум и Леонид Ярмольник,... РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T10:59
2020-12-04T10:59
2020-12-04T11:00
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Киностудия "Союзмультфильм" представит новогоднюю короткометражку "Чебурашка. Секрет праздника", героев которой озвучили Анжелика Варум и Леонид Ярмольник, рассказали в пятницу журналистам в пресс-службе "Союзмультфильма"."Союзмультфильм" решил сделать подарок поклонникам легендарных героев: в прошлом году в канун праздника мы показали продолжение приключений медвежонка Умки, а в этом расскажем новую новогоднюю историю о Чебурашке и Крокодиле Гене. Это будет очень теплый и уютный мультфильм об искренней дружбе и о том, как просто создать себе настоящее чудо. Простая, легкая и нежная – эта короткометражная картина создаст атмосферу праздника как для детей, так и для их родителей", - рассказала председатель правления киностудии Юлиана Слащева.Короткометражный мультфильм "Чебурашка. Секрет праздника" будет выполнен в технике 3D длительностью 6 минут. Песню для новой серии написал композитор и певец Леонид Агутин. Роль Чебурашки озвучила певица Анжелика Варум, а Крокодил Гена заговорил голосом актера Леонида Ярмольника. Дата и каналы, где пройдет показ, будут объявлены позже.По словам Варум, впервые озвучившей анимационного персонажа, процесс создания образа был для нее совершенно новым и очень ответственным опытом. Ярмольник, в свою очередь, добавил, что предложение сыграть роль Крокодила Гены принял сразу и образ дался ему легко."Я верю и надеюсь, что наступило возрождение легендарного "Союзмультфильма". Хочется побыть "художником возрождения". Поэтому согласился сразу и с удовольствием озвучил любимого героя, ведь насколько это приятнее – озвучивать крокодила-человека, чем человека-крокодила. Вживаться в роль было, честно, нетрудно, потому что в каждом мужике есть что-то "крокодилье", и я – не исключение. А уж как получилось – судить зрителю", - поделился артист.
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кино и сериалы, новости культуры, союзмультфильм
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Киностудия "Союзмультфильм" представит новогоднюю короткометражку "Чебурашка. Секрет праздника", героев которой озвучили Анжелика Варум и Леонид Ярмольник, рассказали в пятницу журналистам в пресс-службе "Союзмультфильма".
"Союзмультфильм" решил сделать подарок поклонникам легендарных героев: в прошлом году в канун праздника мы показали продолжение приключений медвежонка Умки, а в этом расскажем новую новогоднюю историю о Чебурашке и Крокодиле Гене. Это будет очень теплый и уютный мультфильм об искренней дружбе и о том, как просто создать себе настоящее чудо. Простая, легкая и нежная – эта короткометражная картина создаст атмосферу праздника как для детей, так и для их родителей", - рассказала председатель правления киностудии Юлиана Слащева.
Короткометражный мультфильм "Чебурашка. Секрет праздника" будет выполнен в технике 3D длительностью 6 минут. Песню для новой серии написал композитор и певец Леонид Агутин. Роль Чебурашки озвучила певица Анжелика Варум, а Крокодил Гена заговорил голосом актера Леонида Ярмольника. Дата и каналы, где пройдет показ, будут объявлены позже.
По словам Варум, впервые озвучившей анимационного персонажа, процесс создания образа был для нее совершенно новым и очень ответственным опытом.
"Необычным было то, что мы озвучивали героев вслепую, не так, как озвучивают иностранные фильмы и аниме. Перед нами был только текст, и мы сами задавали темп и находили интонации для наших героев. А уже после, под наши голоса, художники создавали картинку", - рассказала Анжелика Варум.
Ярмольник, в свою очередь, добавил, что предложение сыграть роль Крокодила Гены принял сразу и образ дался ему легко.
"Я верю и надеюсь, что наступило возрождение легендарного "Союзмультфильма". Хочется побыть "художником возрождения". Поэтому согласился сразу и с удовольствием озвучил любимого героя, ведь насколько это приятнее – озвучивать крокодила-человека, чем человека-крокодила. Вживаться в роль было, честно, нетрудно, потому что в каждом мужике есть что-то "крокодилье", и я – не исключение. А уж как получилось – судить зрителю", - поделился артист.