https://ria.ru/20201204/most-1587609527.html

Половину поверхности пилонов моста на остров Русский очистили ото льда

Половину поверхности пилонов моста на остров Русский очистили ото льда

Альпинисты очистили ото льда половину поверхности пилонов моста на остров Русский во Владивостоке, закрытого после циклона, сообщает в пятницу обслуживающая... РИА Новости, 04.12.2020

2020-12-04T08:50

2020-12-04T08:50

2020-12-04T08:50

дальневосточный федеральный университет

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

русский (остров)

владивосток

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ВЛАДИВОСТОК, 4 дек - РИА Новости. Альпинисты очистили ото льда половину поверхности пилонов моста на остров Русский во Владивостоке, закрытого после циклона, сообщает в пятницу обслуживающая организация ФКУ ДСД "Дальний Восток".Ранее сообщалось, что от наледи предстоит освободить около 11 тысяч квадратных метров поверхности пилонов Русского моста."Третьего декабря промышленные альпинисты демонтировали ледяные отложения еще с 3 тысяч квадратных метров поверхности пилонов. На сегодняшний день очистке подлежат 5,5 тысяч квадратных метров – это половина от общего объема работ", - говорится в сообщении.Также по мере возможности продолжаются работы на вантах: лед нужно очистить с 23 из 168 вант.В Приморье, где 18-20 ноября прошел снежный циклон, ввели режим ЧС. Множество жителей региона оставались без света, тепла и воды. Утром 21 ноября движение по мосту на остров Русский закрыли из-за падения льда с вант. Власти организовали паром, который вывозит людей на материк, он вмещает 20 машин и курсирует с периодичностью раз в два часа, при этом уехать на нем очень сложно: очереди на него каждый раз ждут несколько десятков автомобилей и множество людей. Несколько дней мостовики ждали, пока лед на вантах оттает сам, потом их начали чистить вручную альпинисты. Десантные катера Тихоокеанского флота подключились к перевозке людей и спецтехники на остров.Открытие моста много раз переносили, в четверг сообщалось, что очистка вант займет еще пять дней. Мост - единственный способ попасть на остров Русский, регулярного паромного сообщения нет. Здесь живут несколько тысяч человек, расположен Дальневосточный федеральный университет, медцентр ДВФУ, военные и пожарная части, Приморский океанариум, академия МЧС.

https://ria.ru/20201204/most-1587602529.html

русский (остров)

владивосток

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дальневосточный федеральный университет, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), русский (остров), владивосток