https://ria.ru/20201204/monostatsionar-1587697370.html

Губернатор Забайкалья помог волонтерам обустроить новый моностационар

Губернатор Забайкалья помог волонтерам обустроить новый моностационар

Губернатор Забайкалья Александр Осипов в преддверии Дня добровольцев помог волонтерам обустроить новый моностационар на 120 человек В ЧИТЕ (где? в Чите?) для... РИА Новости, 04.12.2020

2020-12-04T15:48

2020-12-04T15:48

2020-12-04T15:48

забайкальский край

александр осипов

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ЧИТА, 4 дек - РИА Новости. Губернатор Забайкалья Александр Осипов в преддверии Дня добровольцев помог волонтерам обустроить новый моностационар на 120 человек В ЧИТЕ (где? в Чите?) для больных с коронавирусом, сообщает пресс-служба краевого правительства.Новое медучреждение рассчитано на пациентов с лёгкой и средней степенью тяжести заболевания, при необходимости здесь смогут оказать помощь и тяжелым больным. Для этого в больнице предусмотрено восемь реанимационных коек, а также наркозно-дыхательная аппаратура, в палаты заведен кислород.Губернатор Забайкалья подчеркнул, что добровольцы играют сегодня очень важную роль в борьбе с пандемией. Помогать в подготовке к открытию нового моностационара волонтеры началисЬ 3 ноября. Вместе с губернатором в здании трудились 45 добровольцев.

https://ria.ru/20201204/zabaykale-1587695239.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр осипов