https://ria.ru/20201204/monostatsionar-1587697370.html
Губернатор Забайкалья помог волонтерам обустроить новый моностационар
Губернатор Забайкалья помог волонтерам обустроить новый моностационар
Губернатор Забайкалья Александр Осипов в преддверии Дня добровольцев помог волонтерам обустроить новый моностационар на 120 человек В ЧИТЕ (где? в Чите?) для... РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T15:48
2020-12-04T15:48
2020-12-04T15:48
забайкальский край
александр осипов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/154827/29/1548272996_0:0:2926:1645_1400x0_80_0_0_ae8a56230638d8c99103f7b8299ad107.jpg
ЧИТА, 4 дек - РИА Новости. Губернатор Забайкалья Александр Осипов в преддверии Дня добровольцев помог волонтерам обустроить новый моностационар на 120 человек В ЧИТЕ (где? в Чите?) для больных с коронавирусом, сообщает пресс-служба краевого правительства.Новое медучреждение рассчитано на пациентов с лёгкой и средней степенью тяжести заболевания, при необходимости здесь смогут оказать помощь и тяжелым больным. Для этого в больнице предусмотрено восемь реанимационных коек, а также наркозно-дыхательная аппаратура, в палаты заведен кислород.Губернатор Забайкалья подчеркнул, что добровольцы играют сегодня очень важную роль в борьбе с пандемией. Помогать в подготовке к открытию нового моностационара волонтеры началисЬ 3 ноября. Вместе с губернатором в здании трудились 45 добровольцев.
https://ria.ru/20201204/zabaykale-1587695239.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/154827/29/1548272996_54:0:2785:2048_1400x0_80_0_0_a190f171b67981941af4613f53ea1808.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр осипов
ЧИТА, 4 дек - РИА Новости
. Губернатор Забайкалья Александр Осипов
в преддверии Дня добровольцев помог волонтерам обустроить новый моностационар на 120 человек В ЧИТЕ (где? в Чите?) для больных с коронавирусом, сообщает пресс-служба краевого правительства.
"Нужно как можно быстрее подготовить этот моностационар. Нам на помощь пришли добровольцы, силами которых мы очищаем помещения от строительного мусора, расставляем мебель, моем помещения. Я захотел сам поучаствовать в работе добровольцев, чтобы их поддержать. Мы понимаем, что это очень важно сейчас делать, всем нам проявлять добрую волю и сердце, помогать друг другу", - привели в пресс-службе слова Осипова.
Новое медучреждение рассчитано на пациентов с лёгкой и средней степенью тяжести заболевания, при необходимости здесь смогут оказать помощь и тяжелым больным. Для этого в больнице предусмотрено восемь реанимационных коек, а также наркозно-дыхательная аппаратура, в палаты заведен кислород.
Губернатор Забайкалья подчеркнул, что добровольцы играют сегодня очень важную роль в борьбе с пандемией. Помогать в подготовке к открытию нового моностационара волонтеры началисЬ 3 ноября. Вместе с губернатором в здании трудились 45 добровольцев.