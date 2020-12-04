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Забайкальский край
https://ria.ru/20201204/monostatsionar-1587697370.html
Губернатор Забайкалья помог волонтерам обустроить новый моностационар
Губернатор Забайкалья помог волонтерам обустроить новый моностационар
Губернатор Забайкалья Александр Осипов в преддверии Дня добровольцев помог волонтерам обустроить новый моностационар на 120 человек В ЧИТЕ (где? в Чите?) для... РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T15:48
2020-12-04T15:48
забайкальский край
александр осипов
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ЧИТА, 4 дек - РИА Новости. Губернатор Забайкалья Александр Осипов в преддверии Дня добровольцев помог волонтерам обустроить новый моностационар на 120 человек В ЧИТЕ (где? в Чите?) для больных с коронавирусом, сообщает пресс-служба краевого правительства.Новое медучреждение рассчитано на пациентов с лёгкой и средней степенью тяжести заболевания, при необходимости здесь смогут оказать помощь и тяжелым больным. Для этого в больнице предусмотрено восемь реанимационных коек, а также наркозно-дыхательная аппаратура, в палаты заведен кислород.Губернатор Забайкалья подчеркнул, что добровольцы играют сегодня очень важную роль в борьбе с пандемией. Помогать в подготовке к открытию нового моностационара волонтеры началисЬ 3 ноября. Вместе с губернатором в здании трудились 45 добровольцев.
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александр осипов

Губернатор Забайкалья помог волонтерам обустроить новый моностационар

15:48 04.12.2020
 
© РИА Новости / Илья ПиталевВременно исполняющий обязанности губернатора Забайкальского края Александр Осипов
Временно исполняющий обязанности губернатора Забайкальского края Александр Осипов - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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ЧИТА, 4 дек - РИА Новости. Губернатор Забайкалья Александр Осипов в преддверии Дня добровольцев помог волонтерам обустроить новый моностационар на 120 человек В ЧИТЕ (где? в Чите?) для больных с коронавирусом, сообщает пресс-служба краевого правительства.
"Нужно как можно быстрее подготовить этот моностационар. Нам на помощь пришли добровольцы, силами которых мы очищаем помещения от строительного мусора, расставляем мебель, моем помещения. Я захотел сам поучаствовать в работе добровольцев, чтобы их поддержать. Мы понимаем, что это очень важно сейчас делать, всем нам проявлять добрую волю и сердце, помогать друг другу", - привели в пресс-службе слова Осипова.
Новое медучреждение рассчитано на пациентов с лёгкой и средней степенью тяжести заболевания, при необходимости здесь смогут оказать помощь и тяжелым больным. Для этого в больнице предусмотрено восемь реанимационных коек, а также наркозно-дыхательная аппаратура, в палаты заведен кислород.
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Губернатор Забайкалья подчеркнул, что добровольцы играют сегодня очень важную роль в борьбе с пандемией. Помогать в подготовке к открытию нового моностационара волонтеры началисЬ 3 ноября. Вместе с губернатором в здании трудились 45 добровольцев.
 
Забайкальский крайАлександр Осипов
 
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