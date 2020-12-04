https://ria.ru/20201204/moldaviya-1587683774.html
Соцпартия Молдавии инициировала переговоры о роспуске парламента
Соцпартия Молдавии инициировала переговоры о роспуске парламента
Соцпартия Молдавии инициирует неформальные переговоры с фракциями по вопросу роспуска парламента, заявил на брифинге в пятницу вице-спикер парламента от Партии... РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T14:50
2020-12-04T14:50
2020-12-04T14:50
молдавия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/155541/74/1555417469_0:77:3365:1970_1400x0_80_0_0_f9a758df23dd2f3d6f834690e2cfb55b.jpg
КИШИНЕВ, 4 дек – РИА Новости. Соцпартия Молдавии инициирует неформальные переговоры с фракциями по вопросу роспуска парламента, заявил на брифинге в пятницу вице-спикер парламента от Партии социалистов Влад Батрынча."Партия социалистов инициирует неформальные переговоры с представителями парламентских фракций о роспуске парламента. Нам нужно обсудить юридические варианты роспуска парламента", - заявил Батрынча.По словам вице-спикера, в данных дискуссиях должны принимать участие представители пяти фракций, созданных по итогам выборов 2019 года: Партии социалистов, партии "Действие и солидарность", партии "Платформа "Достоинство и правда", Демократической партии и партии "Шор".
https://ria.ru/20201204/sandu-1587646471.html
молдавия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/155541/74/1555417469_318:0:3049:2048_1400x0_80_0_0_a4b7a8e01d6e72161dfb8847d02048c8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
молдавия, в мире
КИШИНЕВ, 4 дек – РИА Новости.
Соцпартия Молдавии
инициирует неформальные переговоры с фракциями по вопросу роспуска парламента, заявил на брифинге в пятницу вице-спикер парламента от Партии социалистов Влад Батрынча.
"Партия социалистов инициирует неформальные переговоры с представителями парламентских фракций о роспуске парламента. Нам нужно обсудить юридические варианты роспуска парламента", - заявил Батрынча.
По словам вице-спикера, в данных дискуссиях должны принимать участие представители пяти фракций, созданных по итогам выборов 2019 года: Партии социалистов, партии "Действие и солидарность", партии "Платформа "Достоинство и правда", Демократической партии и партии "Шор".