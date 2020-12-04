https://ria.ru/20201204/moldaviya-1587683774.html

Соцпартия Молдавии инициировала переговоры о роспуске парламента

Соцпартия Молдавии инициировала переговоры о роспуске парламента

Соцпартия Молдавии инициирует неформальные переговоры с фракциями по вопросу роспуска парламента, заявил на брифинге в пятницу вице-спикер парламента от Партии... РИА Новости, 04.12.2020

2020-12-04T14:50

2020-12-04T14:50

2020-12-04T14:50

молдавия

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КИШИНЕВ, 4 дек – РИА Новости. Соцпартия Молдавии инициирует неформальные переговоры с фракциями по вопросу роспуска парламента, заявил на брифинге в пятницу вице-спикер парламента от Партии социалистов Влад Батрынча."Партия социалистов инициирует неформальные переговоры с представителями парламентских фракций о роспуске парламента. Нам нужно обсудить юридические варианты роспуска парламента", - заявил Батрынча.По словам вице-спикера, в данных дискуссиях должны принимать участие представители пяти фракций, созданных по итогам выборов 2019 года: Партии социалистов, партии "Действие и солидарность", партии "Платформа "Достоинство и правда", Демократической партии и партии "Шор".

https://ria.ru/20201204/sandu-1587646471.html

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