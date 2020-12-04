В Кремле оценили инициативу Молдавии о статусе русского языка

"По русскому языку мы говорили уже неоднократно: так или иначе на русском языке говорят на пространстве бывшего Советского Союза, это является естественной потребностью - использование русского языка населением стран бывшего Советского Союза. Поэтому мы только приветствуем, когда снимаются какие-то препоны для того, чтобы граждане говорили на том языке, на котором они хотят", - сказал Песков, комментируя журналистам инициативу о возвращение русскому языку статуса межнационального общения в Молдавии.