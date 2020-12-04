В Кремле оценили инициативу Молдавии о статусе русского языка
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Россия приветствовала бы возвращение русскому языку статуса межнационального общения в Молдавии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"По русскому языку мы говорили уже неоднократно: так или иначе на русском языке говорят на пространстве бывшего Советского Союза, это является естественной потребностью - использование русского языка населением стран бывшего Советского Союза. Поэтому мы только приветствуем, когда снимаются какие-то препоны для того, чтобы граждане говорили на том языке, на котором они хотят", - сказал Песков, комментируя журналистам инициативу о возвращение русскому языку статуса межнационального общения в Молдавии.
Парламент Молдавии в четверг утвердил вывод Службы информации и безопасности из-под управления президента, также в первом чтении были одобрены проект налогово-бюджетной политики, пакет законов об особом статусе Гагаузской автономии, возвращение русскому языку статуса межнационального общения, снятие запрета на вещание российских телеканалов. Голосование по этим вопросам проходило на фоне бойкота оппозиции, заблокировавшей трибуну парламента. Ряд оппозиционеров заявили, что оспорят принятые парламентом законы в Конституционном суде.
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