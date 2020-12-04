https://ria.ru/20201204/moldaviya-1587636364.html

Додон выступил против сокращения полномочий президента Молдавии

Додон выступил против сокращения полномочий президента Молдавии

Действующий президент Молдавии Игорь Додон в пятницу заявил, что выступает против сокращения полномочий главы республики. РИА Новости, 04.12.2020

2020-12-04T11:36

2020-12-04T11:36

2020-12-04T11:36

майя санду

игорь додон

молдавия

в мире

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КИШИНЕВ, 4 дек – РИА Новости. Действующий президент Молдавии Игорь Додон в пятницу заявил, что выступает против сокращения полномочий главы республики.Ранее избранный президент Майя Санду обвинила Додона в попытке "узурпации власти" в связи с тем, что поддерживающая Додона Партия социалистов зарегистрировала в парламенте законопроект о выводе Службы информации и безопасности из подчинения президенту. Несмотря на это в четверг парламент утвердил соответствующую законодательную инициативу.Он подчеркнул, что Санду осталась без возможности назначить руководителя Службы информации и безопасности, но больше утвержденная инициатива никак не затрагивает полномочия президента.В Молдавии 15 ноября прошел второй тур выборов президента республики. Граждане Молдавии выбирали главу государства на ближайшие четыре года. Претендентами во втором туре выборов были экс-премьер Санду и баллотирующийся на второй срок президент Додон. По данным Центральной избирательной комиссии, Санду победила на выборах президента с 57,75% голосов, за Додона проголосовали 42,25% избирателей. Инаугурация нового президента Молдавии пройдет 24 декабря.

https://ria.ru/20201203/sandu-1587491256.html

молдавия

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майя санду, игорь додон, молдавия, в мире