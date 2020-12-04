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Додон выступил против сокращения полномочий президента Молдавии
Додон выступил против сокращения полномочий президента Молдавии
Действующий президент Молдавии Игорь Додон в пятницу заявил, что выступает против сокращения полномочий главы республики. РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T11:36
2020-12-04T11:36
майя санду
игорь додон
молдавия
в мире
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КИШИНЕВ, 4 дек – РИА Новости. Действующий президент Молдавии Игорь Додон в пятницу заявил, что выступает против сокращения полномочий главы республики.Ранее избранный президент Майя Санду обвинила Додона в попытке "узурпации власти" в связи с тем, что поддерживающая Додона Партия социалистов зарегистрировала в парламенте законопроект о выводе Службы информации и безопасности из подчинения президенту. Несмотря на это в четверг парламент утвердил соответствующую законодательную инициативу.Он подчеркнул, что Санду осталась без возможности назначить руководителя Службы информации и безопасности, но больше утвержденная инициатива никак не затрагивает полномочия президента.В Молдавии 15 ноября прошел второй тур выборов президента республики. Граждане Молдавии выбирали главу государства на ближайшие четыре года. Претендентами во втором туре выборов были экс-премьер Санду и баллотирующийся на второй срок президент Додон. По данным Центральной избирательной комиссии, Санду победила на выборах президента с 57,75% голосов, за Додона проголосовали 42,25% избирателей. Инаугурация нового президента Молдавии пройдет 24 декабря.
https://ria.ru/20201203/sandu-1587491256.html
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майя санду, игорь додон, молдавия, в мире

Додон выступил против сокращения полномочий президента Молдавии

11:36 04.12.2020
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкБаллотирующийся на второй срок президент Игорь Додон во время второго тура на выборах президента Молдавии на избирательном участке в Кишиневе
Баллотирующийся на второй срок президент Игорь Додон во время второго тура на выборах президента Молдавии на избирательном участке в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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КИШИНЕВ, 4 дек – РИА Новости. Действующий президент Молдавии Игорь Додон в пятницу заявил, что выступает против сокращения полномочий главы республики.
Ранее избранный президент Майя Санду обвинила Додона в попытке "узурпации власти" в связи с тем, что поддерживающая Додона Партия социалистов зарегистрировала в парламенте законопроект о выводе Службы информации и безопасности из подчинения президенту. Несмотря на это в четверг парламент утвердил соответствующую законодательную инициативу.

"Я против сокращения полномочий президента, тем более что всегда выступал за президентскую форму правления. Служба информации и безопасности всегда подчинялась и президенту, и парламенту. Я не вижу проблемы в том, что Санду сейчас не сможет назначить нового руководителя, поскольку действующий глава службы был назначен в прошлом году голосами социалистов, партии "Действие и солидарность" и партии "Платформа "Достоинство и правда", - сказал Додон в видеообращении, размещенном на его странице в Facebook.

Он подчеркнул, что Санду осталась без возможности назначить руководителя Службы информации и безопасности, но больше утвержденная инициатива никак не затрагивает полномочия президента.
В Молдавии 15 ноября прошел второй тур выборов президента республики. Граждане Молдавии выбирали главу государства на ближайшие четыре года. Претендентами во втором туре выборов были экс-премьер Санду и баллотирующийся на второй срок президент Додон. По данным Центральной избирательной комиссии, Санду победила на выборах президента с 57,75% голосов, за Додона проголосовали 42,25% избирателей. Инаугурация нового президента Молдавии пройдет 24 декабря.
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