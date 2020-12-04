В Белграде госпитализировали местоблюстителя патриарха Сербского
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСотрудник лаборатории держит в руках тест на COVID-19
БЕЛГРАД, 4 дек – РИА Новости. Местоблюститель патриаршего трона Сербской православной церкви (СПЦ) митрополит Дабробосанский Хризостом госпитализирован после выявления у него коронавируса, сообщила СПЦ.
Тем самым он стал пятым госпитализированным сербским архиереем.
Шестидесятивосьмилетний митрополит возглавил Синод СПЦ после смерти 20 ноября патриарха Сербского Иринея от последствий COVID-19. Как он заявлял местным СМИ, выборы следующего патриарха Архиерейским собором могут состояться в феврале, до того времени он является местоблюстителем трона предстоятеля Сербской церкви.
"Его преосвященство митрополит Дабробосанский Хризостом, местоблюститель патриаршего трона, принят 4 декабря 2020 года вечером в клинический центр "Доктор Драгиша Мишович" в Белграде из-за позитивного теста на коронавирус", - говорится в сообщении СПЦ.
Ранее сообщалось о подтвержденном диагнозе у епископа Крушевацкого СПЦ Давида, который в конце ноября был принят в ту же больницу. Епископ Будимлянско-Никшичский Иоанникий в Черногории после нескольких недель борьбы с коронавирусом выздоровел в конце ноября.
Один из крупнейших духовных авторитетов Сербской и других православных церквей митрополит Черногорско-Приморский Амфилохий скончался от последствий перенесенного COVID-19 в Подгорице 30 октября. Первой жертвой пандемии среди руководства Сербской церкви стал епископ Валевский Милутин, который умер в больнице в Белграде 30 марта.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.