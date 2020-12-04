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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20201204/mitropolit-1587765887.html
В Белграде госпитализировали местоблюстителя патриарха Сербского
В Белграде госпитализировали местоблюстителя патриарха Сербского
Местоблюститель патриаршего трона Сербской православной церкви (СПЦ) митрополит Дабробосанский Хризостом госпитализирован после выявления у него коронавируса,... РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T23:07
2020-12-04T23:07
религия и мировоззрение
коронавирус covid-19
сербская православная церковь
коронавирусы
новости - религия и мировоззрение
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БЕЛГРАД, 4 дек – РИА Новости. Местоблюститель патриаршего трона Сербской православной церкви (СПЦ) митрополит Дабробосанский Хризостом госпитализирован после выявления у него коронавируса, сообщила СПЦ.Тем самым он стал пятым госпитализированным сербским архиереем.Шестидесятивосьмилетний митрополит возглавил Синод СПЦ после смерти 20 ноября патриарха Сербского Иринея от последствий COVID-19. Как он заявлял местным СМИ, выборы следующего патриарха Архиерейским собором могут состояться в феврале, до того времени он является местоблюстителем трона предстоятеля Сербской церкви."Его преосвященство митрополит Дабробосанский Хризостом, местоблюститель патриаршего трона, принят 4 декабря 2020 года вечером в клинический центр "Доктор Драгиша Мишович" в Белграде из-за позитивного теста на коронавирус", - говорится в сообщении СПЦ.Ранее сообщалось о подтвержденном диагнозе у епископа Крушевацкого СПЦ Давида, который в конце ноября был принят в ту же больницу. Епископ Будимлянско-Никшичский Иоанникий в Черногории после нескольких недель борьбы с коронавирусом выздоровел в конце ноября.Один из крупнейших духовных авторитетов Сербской и других православных церквей митрополит Черногорско-Приморский Амфилохий скончался от последствий перенесенного COVID-19 в Подгорице 30 октября. Первой жертвой пандемии среди руководства Сербской церкви стал епископ Валевский Милутин, который умер в больнице в Белграде 30 марта.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, сербская православная церковь, коронавирусы, новости - религия и мировоззрение, черногория, белград (город), подгорица (город)

В Белграде госпитализировали местоблюстителя патриарха Сербского

23:07 04.12.2020
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСотрудник лаборатории держит в руках тест на COVID-19
Сотрудник лаборатории держит в руках тест на COVID-19 - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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БЕЛГРАД, 4 дек – РИА Новости. Местоблюститель патриаршего трона Сербской православной церкви (СПЦ) митрополит Дабробосанский Хризостом госпитализирован после выявления у него коронавируса, сообщила СПЦ.
Тем самым он стал пятым госпитализированным сербским архиереем.
Шестидесятивосьмилетний митрополит возглавил Синод СПЦ после смерти 20 ноября патриарха Сербского Иринея от последствий COVID-19. Как он заявлял местным СМИ, выборы следующего патриарха Архиерейским собором могут состояться в феврале, до того времени он является местоблюстителем трона предстоятеля Сербской церкви.
"Его преосвященство митрополит Дабробосанский Хризостом, местоблюститель патриаршего трона, принят 4 декабря 2020 года вечером в клинический центр "Доктор Драгиша Мишович" в Белграде из-за позитивного теста на коронавирус", - говорится в сообщении СПЦ.
Председатель синодального отдела Московского патриархата по церковной благотворительности и социальному служению епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
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Ранее сообщалось о подтвержденном диагнозе у епископа Крушевацкого СПЦ Давида, который в конце ноября был принят в ту же больницу. Епископ Будимлянско-Никшичский Иоанникий в Черногории после нескольких недель борьбы с коронавирусом выздоровел в конце ноября.
Один из крупнейших духовных авторитетов Сербской и других православных церквей митрополит Черногорско-Приморский Амфилохий скончался от последствий перенесенного COVID-19 в Подгорице 30 октября. Первой жертвой пандемии среди руководства Сербской церкви стал епископ Валевский Милутин, который умер в больнице в Белграде 30 марта.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Религия и мировоззрениеКоронавирус COVID-19Сербская православная церковьКоронавирусыНовости - Религия и мировоззрениеЧерногорияБелград (город)Подгорица (город)
 
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