https://ria.ru/20201204/mitropolit-1587765887.html

В Белграде госпитализировали местоблюстителя патриарха Сербского

В Белграде госпитализировали местоблюстителя патриарха Сербского

Местоблюститель патриаршего трона Сербской православной церкви (СПЦ) митрополит Дабробосанский Хризостом госпитализирован после выявления у него коронавируса,... РИА Новости, 04.12.2020

2020-12-04T23:07

2020-12-04T23:07

2020-12-04T23:07

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БЕЛГРАД, 4 дек – РИА Новости. Местоблюститель патриаршего трона Сербской православной церкви (СПЦ) митрополит Дабробосанский Хризостом госпитализирован после выявления у него коронавируса, сообщила СПЦ.Тем самым он стал пятым госпитализированным сербским архиереем.Шестидесятивосьмилетний митрополит возглавил Синод СПЦ после смерти 20 ноября патриарха Сербского Иринея от последствий COVID-19. Как он заявлял местным СМИ, выборы следующего патриарха Архиерейским собором могут состояться в феврале, до того времени он является местоблюстителем трона предстоятеля Сербской церкви."Его преосвященство митрополит Дабробосанский Хризостом, местоблюститель патриаршего трона, принят 4 декабря 2020 года вечером в клинический центр "Доктор Драгиша Мишович" в Белграде из-за позитивного теста на коронавирус", - говорится в сообщении СПЦ.Ранее сообщалось о подтвержденном диагнозе у епископа Крушевацкого СПЦ Давида, который в конце ноября был принят в ту же больницу. Епископ Будимлянско-Никшичский Иоанникий в Черногории после нескольких недель борьбы с коронавирусом выздоровел в конце ноября.Один из крупнейших духовных авторитетов Сербской и других православных церквей митрополит Черногорско-Приморский Амфилохий скончался от последствий перенесенного COVID-19 в Подгорице 30 октября. Первой жертвой пандемии среди руководства Сербской церкви стал епископ Валевский Милутин, который умер в больнице в Белграде 30 марта.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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коронавирус covid-19, сербская православная церковь, коронавирусы, новости - религия и мировоззрение, черногория, белград (город), подгорица (город)