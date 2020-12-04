https://ria.ru/20201204/mishustin-1587638062.html

Мишустин предложил активизировать работу по маркировке товаров в ЕАЭС

Мишустин предложил активизировать работу по маркировке товаров в ЕАЭС

Странам ЕАЭС необходимо активизировать совместную работу по маркировке товаров в рамках союза с дальнейшим расширением их перечня, считает премьер-министр РФ... РИА Новости, 04.12.2020

2020-12-04T11:41

2020-12-04T11:41

2020-12-04T11:41

евразийский экономический союз

михаил мишустин

экономика

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Странам ЕАЭС необходимо активизировать совместную работу по маркировке товаров в рамках союза с дальнейшим расширением их перечня, считает премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Еще одно важное направление – развитие и внедрение механизма маркировки товаров... Предлагаем нашим коллегам активизировать совместную работу над реализацией соглашения, чтобы поэтапно перейти к внедрению системы маркировки на определенные группы товаров", - сказал Мишустин на заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном составе, который проходит в режиме онлайн.Он отметил, что данная передовая технология значительно снижает объемы нелегального товарооборота, особенно в потребительском секторе, способствует созданию конкурентной бизнес-среды. По словам главы российского правительства, проекты, запущенные в этой сфере, уже принесли свои результаты – введение маркировки обуви позволило точнее определить глубину внутреннего рынка."Первоначально его оценивали в 400 миллионов пар, однако с началом года в легальный оборот введено уже более миллиарда пар обуви", - заметил Мишустин.

https://ria.ru/20200727/1574964105.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евразийский экономический союз, михаил мишустин, экономика