https://ria.ru/20201204/mishustin-1587638062.html
Мишустин предложил активизировать работу по маркировке товаров в ЕАЭС
Мишустин предложил активизировать работу по маркировке товаров в ЕАЭС
Странам ЕАЭС необходимо активизировать совместную работу по маркировке товаров в рамках союза с дальнейшим расширением их перечня, считает премьер-министр РФ... РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T11:41
2020-12-04T11:41
2020-12-04T11:41
евразийский экономический союз
михаил мишустин
экономика
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Странам ЕАЭС необходимо активизировать совместную работу по маркировке товаров в рамках союза с дальнейшим расширением их перечня, считает премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Еще одно важное направление – развитие и внедрение механизма маркировки товаров... Предлагаем нашим коллегам активизировать совместную работу над реализацией соглашения, чтобы поэтапно перейти к внедрению системы маркировки на определенные группы товаров", - сказал Мишустин на заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном составе, который проходит в режиме онлайн.Он отметил, что данная передовая технология значительно снижает объемы нелегального товарооборота, особенно в потребительском секторе, способствует созданию конкурентной бизнес-среды. По словам главы российского правительства, проекты, запущенные в этой сфере, уже принесли свои результаты – введение маркировки обуви позволило точнее определить глубину внутреннего рынка."Первоначально его оценивали в 400 миллионов пар, однако с началом года в легальный оборот введено уже более миллиарда пар обуви", - заметил Мишустин.
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евразийский экономический союз, михаил мишустин, экономика
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости.
Странам ЕАЭС
необходимо активизировать совместную работу по маркировке товаров в рамках союза с дальнейшим расширением их перечня, считает премьер-министр РФ Михаил Мишустин
.
"Еще одно важное направление – развитие и внедрение механизма маркировки товаров... Предлагаем нашим коллегам активизировать совместную работу над реализацией соглашения, чтобы поэтапно перейти к внедрению системы маркировки на определенные группы товаров", - сказал Мишустин на заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном составе, который проходит в режиме онлайн.
Он отметил, что данная передовая технология значительно снижает объемы нелегального товарооборота, особенно в потребительском секторе, способствует созданию конкурентной бизнес-среды. По словам главы российского правительства, проекты, запущенные в этой сфере, уже принесли свои результаты – введение маркировки обуви позволило точнее определить глубину внутреннего рынка.
"Первоначально его оценивали в 400 миллионов пар, однако с началом года в легальный оборот введено уже более миллиарда пар обуви", - заметил Мишустин.