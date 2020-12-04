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Мишустин предложил активизировать работу по маркировке товаров в ЕАЭС
Мишустин предложил активизировать работу по маркировке товаров в ЕАЭС
Странам ЕАЭС необходимо активизировать совместную работу по маркировке товаров в рамках союза с дальнейшим расширением их перечня, считает премьер-министр РФ... РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T11:41
2020-12-04T11:41
евразийский экономический союз
михаил мишустин
экономика
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Странам ЕАЭС необходимо активизировать совместную работу по маркировке товаров в рамках союза с дальнейшим расширением их перечня, считает премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Еще одно важное направление – развитие и внедрение механизма маркировки товаров... Предлагаем нашим коллегам активизировать совместную работу над реализацией соглашения, чтобы поэтапно перейти к внедрению системы маркировки на определенные группы товаров", - сказал Мишустин на заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном составе, который проходит в режиме онлайн.Он отметил, что данная передовая технология значительно снижает объемы нелегального товарооборота, особенно в потребительском секторе, способствует созданию конкурентной бизнес-среды. По словам главы российского правительства, проекты, запущенные в этой сфере, уже принесли свои результаты – введение маркировки обуви позволило точнее определить глубину внутреннего рынка."Первоначально его оценивали в 400 миллионов пар, однако с началом года в легальный оборот введено уже более миллиарда пар обуви", - заметил Мишустин.
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евразийский экономический союз, михаил мишустин, экономика

Мишустин предложил активизировать работу по маркировке товаров в ЕАЭС

11:41 04.12.2020
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкФлаги России, Киргизии, Казахстана, Белоруссии, Армении, а также с символикой Евразийского экономического союза (ЕАЭС)
Флаги России, Киргизии, Казахстана, Белоруссии, Армении, а также с символикой Евразийского экономического союза (ЕАЭС) - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Странам ЕАЭС необходимо активизировать совместную работу по маркировке товаров в рамках союза с дальнейшим расширением их перечня, считает премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Еще одно важное направление – развитие и внедрение механизма маркировки товаров... Предлагаем нашим коллегам активизировать совместную работу над реализацией соглашения, чтобы поэтапно перейти к внедрению системы маркировки на определенные группы товаров", - сказал Мишустин на заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном составе, который проходит в режиме онлайн.
Он отметил, что данная передовая технология значительно снижает объемы нелегального товарооборота, особенно в потребительском секторе, способствует созданию конкурентной бизнес-среды. По словам главы российского правительства, проекты, запущенные в этой сфере, уже принесли свои результаты – введение маркировки обуви позволило точнее определить глубину внутреннего рынка.
"Первоначально его оценивали в 400 миллионов пар, однако с началом года в легальный оборот введено уже более миллиарда пар обуви", - заметил Мишустин.
Белград - РИА Новости, 1920, 27.07.2020
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Евразийский экономический союзМихаил МишустинЭкономика
 
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