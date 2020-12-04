https://ria.ru/20201204/mirotvortsy-1587707198.html

Карабах оценил необходимость расширения миротворческой миссии

Карабах оценил необходимость расширения миротворческой миссии

Пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Ваграм Погосян заявил РИА Новости, что власти НКР пока не видят необходимости в... РИА Новости, 04.12.2020

2020-12-04T16:34

2020-12-04T16:34

2020-12-04T16:34

ситуация в нагорном карабахе

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

в мире

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СТЕПАНАКЕРТ, 4 дек – РИА Новости. Пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Ваграм Погосян заявил РИА Новости, что власти НКР пока не видят необходимости в расширении миротворческой миссии РФ в регионе: время покажет, нужно ли это."Это покажет время", - сказал Погосян, отвечая на вопрос, считают ли в Степанакерте целесообразным, чтобы Россия в будущем нарастила численность своего миротворческого контингента в Нагорном Карабахе.Оценивая соблюдение режима прекращения огня в регионе, он заявил, что после подписания трехстороннего заявления РФ-Армения-Азербайджан по Карабаху "никаких вооруженных инцидентов зафиксировано не было". "Все идет по плану – так, как обещала Россия и как сказано в (трехстороннем) договоре. Мы работаем с миротворцами, и все идет так, как нам обещали", - сказал пресс-секретарь президента НКР.В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября.При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы. В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент республики Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.

https://ria.ru/20201203/svyaz-1587509059.html

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

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Российские миротворцы при передаче Кельбаджарского района в Карабахе. Кадры Минобороны РФ Российские миротворцы проследили, чтобы передача Кельбаджарского района в Карабахе под контроль азербайджанских военных прошла спокойно. 2020-12-04T16:34 true PT1M29S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире