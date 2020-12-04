https://ria.ru/20201204/mirotvortsy-1587707198.html
Карабах оценил необходимость расширения миротворческой миссии
Карабах оценил необходимость расширения миротворческой миссии
Пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Ваграм Погосян заявил РИА Новости, что власти НКР пока не видят необходимости в... РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T16:34
2020-12-04T16:34
2020-12-04T16:34
ситуация в нагорном карабахе
нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
в мире
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СТЕПАНАКЕРТ, 4 дек – РИА Новости. Пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Ваграм Погосян заявил РИА Новости, что власти НКР пока не видят необходимости в расширении миротворческой миссии РФ в регионе: время покажет, нужно ли это."Это покажет время", - сказал Погосян, отвечая на вопрос, считают ли в Степанакерте целесообразным, чтобы Россия в будущем нарастила численность своего миротворческого контингента в Нагорном Карабахе.Оценивая соблюдение режима прекращения огня в регионе, он заявил, что после подписания трехстороннего заявления РФ-Армения-Азербайджан по Карабаху "никаких вооруженных инцидентов зафиксировано не было". "Все идет по плану – так, как обещала Россия и как сказано в (трехстороннем) договоре. Мы работаем с миротворцами, и все идет так, как нам обещали", - сказал пресс-секретарь президента НКР.В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября.При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы. В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент республики Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.
https://ria.ru/20201203/svyaz-1587509059.html
нагорно-карабахская республика
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Российские миротворцы при передаче Кельбаджарского района в Карабахе. Кадры Минобороны РФ
Российские миротворцы проследили, чтобы передача Кельбаджарского района в Карабахе под контроль азербайджанских военных прошла спокойно.
2020-12-04T16:34
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нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире
СТЕПАНАКЕРТ, 4 дек – РИА Новости.
Пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Ваграм Погосян заявил РИА Новости, что власти НКР
пока не видят необходимости в расширении миротворческой миссии РФ в регионе: время покажет, нужно ли это.
"Это покажет время", - сказал Погосян, отвечая на вопрос, считают ли в Степанакерте целесообразным, чтобы Россия в будущем нарастила численность своего миротворческого контингента в Нагорном Карабахе.
При этом он добавил, что сегодня жители непризнанной республики "полностью доверяют российским миротворцам". "Подчеркну, российским, а не каким-либо другим. Если бы они представляли другие страны, уверен, не было бы такого уровня доверия и вообще того, что мы сегодня видим в Карабахе", - указал Погосян.
Оценивая соблюдение режима прекращения огня в регионе, он заявил, что после подписания трехстороннего заявления РФ-Армения-Азербайджан по Карабаху "никаких вооруженных инцидентов зафиксировано не было". "Все идет по плану – так, как обещала Россия и как сказано в (трехстороннем) договоре. Мы работаем с миротворцами, и все идет так, как нам обещали", - сказал пресс-секретарь президента НКР.
В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября.
При посредничестве Москвы Азербайджан
и Армения
договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы. В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент республики Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.