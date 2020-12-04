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Мадс Миккельсен признался, что ему будет непросто играть Гриндевальда
Мадс Миккельсен признался, что ему будет непросто играть Гриндевальда
Мадс Миккельсен рассказал, что ему сложно будет сделать своей роль темного волшебника Гриндевальда в "Фантастических тварях" с учетом необходимости показать... РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T04:22
2020-12-04T04:22
2020-12-04T04:22
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МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Мадс Миккельсен рассказал, что ему сложно будет сделать своей роль темного волшебника Гриндевальда в "Фантастических тварях" с учетом необходимости показать связь этого персонажа с интерпретацией Джонни Деппа, сообщает Entertainment Weekly.Актер рассказывал изданию о своем новом фильме "Еще по одной" и заодно упомянул о роли Гриндевальда."Мы пока не придумали, как это сделать. Нужен некий мостик между тем, что делал Джонни и тем, что собираюсь делать я. И в то же время, мне нужно будет сделать эту роль моей", — пояснил он.Миккельсен поделился, что ему хочется нащупать некоторое количество связок с версией Гриндевальда, предложенной предшественником, чтобы новый подход не слишком сильно отличался от того, чего уже удалось добиться Деппу.Он добавил, что считает суперинтересной возможность сыграть в третьей части "Фантастических тварей", но также упомянул о "печальных обстоятельствах", при которых он ее получил.Студия Warner Bros. попросила Джонни Деппа отказаться от роли Гриндевальда после того, как суд не признал клеветой заявления его бывшей жены Эмбер Херд о том, что он ее избивал. Депп играл Гриндевальда в первых двух частях фрашизы (в 2016 и в 2018 годах).Съемки новой ленты начались в Лондоне 20-го сентября, а премьера запланирована на 14 июля 2022 года.
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кино и сериалы, новости культуры, эмбер херд, мадс миккельсен , джонни депп, лондон
МОСКВА, 4 дек – РИА Новости
. Мадс Миккельсен рассказал, что ему сложно будет сделать своей роль темного волшебника Гриндевальда в "Фантастических тварях" с учетом необходимости показать связь этого персонажа с интерпретацией Джонни Деппа, сообщает
Entertainment Weekly.
Актер рассказывал изданию о своем новом фильме "Еще по одной" и заодно упомянул о роли Гриндевальда.
"Мы пока не придумали, как это сделать. Нужен некий мостик между тем, что делал Джонни и тем, что собираюсь делать я. И в то же время, мне нужно будет сделать эту роль моей", — пояснил он.
Миккельсен поделился, что ему хочется нащупать некоторое количество связок с версией Гриндевальда, предложенной предшественником, чтобы новый подход не слишком сильно отличался от того, чего уже удалось добиться Деппу.
Он добавил, что считает суперинтересной возможность сыграть в третьей части "Фантастических тварей", но также упомянул о "печальных обстоятельствах", при которых он ее получил.
Студия Warner Bros. попросила
Джонни Деппа отказаться от роли Гриндевальда после того, как суд не признал клеветой заявления его бывшей жены Эмбер Херд о том, что он ее избивал.
Депп играл Гриндевальда в первых двух частях фрашизы (в 2016 и в 2018 годах).
Съемки новой ленты начались в Лондоне 20-го сентября, а премьера запланирована на 14 июля 2022 года.