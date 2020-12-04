https://ria.ru/20201204/mikkelsen-1587477911.html

Мадс Миккельсен признался, что ему будет непросто играть Гриндевальда

Мадс Миккельсен признался, что ему будет непросто играть Гриндевальда

Мадс Миккельсен рассказал, что ему сложно будет сделать своей роль темного волшебника Гриндевальда в "Фантастических тварях" с учетом необходимости показать... РИА Новости, 04.12.2020

2020-12-04T04:22

2020-12-04T04:22

2020-12-04T04:22

культура

кино и сериалы

новости культуры

эмбер херд

мадс миккельсен

джонни депп

лондон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/03/1587475756_0:0:2999:1687_1400x0_80_0_0_95e953b0bb2e38cb3891678f56faf76b.jpg

МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Мадс Миккельсен рассказал, что ему сложно будет сделать своей роль темного волшебника Гриндевальда в "Фантастических тварях" с учетом необходимости показать связь этого персонажа с интерпретацией Джонни Деппа, сообщает Entertainment Weekly.Актер рассказывал изданию о своем новом фильме "Еще по одной" и заодно упомянул о роли Гриндевальда."Мы пока не придумали, как это сделать. Нужен некий мостик между тем, что делал Джонни и тем, что собираюсь делать я. И в то же время, мне нужно будет сделать эту роль моей", — пояснил он.Миккельсен поделился, что ему хочется нащупать некоторое количество связок с версией Гриндевальда, предложенной предшественником, чтобы новый подход не слишком сильно отличался от того, чего уже удалось добиться Деппу.Он добавил, что считает суперинтересной возможность сыграть в третьей части "Фантастических тварей", но также упомянул о "печальных обстоятельствах", при которых он ее получил.Студия Warner Bros. попросила Джонни Деппа отказаться от роли Гриндевальда после того, как суд не признал клеветой заявления его бывшей жены Эмбер Херд о том, что он ее избивал. Депп играл Гриндевальда в первых двух частях фрашизы (в 2016 и в 2018 годах).Съемки новой ленты начались в Лондоне 20-го сентября, а премьера запланирована на 14 июля 2022 года.

https://ria.ru/20201130/herd-1587002539.html

лондон

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры, эмбер херд, мадс миккельсен , джонни депп, лондон