https://ria.ru/20201204/melatonin-1587633499.html

Ученые назвали вещество, эффективное против COVID-19

Ученые назвали вещество, эффективное против COVID-19

Исследователи из Канады и Аргентины выяснили, что мелатонин в некоторых случаях предотвращает заражение коронавирусом SARS-CoV-2, развитие тяжелой формы... РИА Новости, 04.12.2020

2020-12-04T11:27

2020-12-04T11:27

2020-12-04T11:27

риа наука

нейробиология

коронавирус covid-19

гормоны

биология

здоровье

аргентина

канада

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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Исследователи из Канады и Аргентины выяснили, что мелатонин в некоторых случаях предотвращает заражение коронавирусом SARS-CoV-2, развитие тяжелой формы COVID-19, а также может стать препаратом, поддерживающим действие вакцины. Результаты опубликованы в журнале Diseases.Известно, что гормон мелатонин обладает противовоспалительными, иммунорегуляторными и антиоксидантными свойствами, противодействует хроническим нарушениям сна и помогает при диабете, метаболическом синдроме и сердечно-сосудистых заболеваниях. Исследователи из Университета Торонто в Канаде и Папского католического университета Аргентины подготовили обзор, в котором собрали доказательства того, что мелатонин может снижать тяжесть протекания COVID-19, а возможно, и ингибировать коронавирусную инфекцию.Вирус SARS-CoV-2 распространяется в организме через рецептор ангиотензинпревращающего фермента 2 (ACE2). Спайковый гликопротеин на поверхности вируса стыкуется с ACE2, проникает в клетку-хозяин и начинает там размножаться.Авторы отмечают, что мелатонин эффективно связывает и подавляет образование кальмодулина — белка, который регулирует поверхностную экспрессию ACE2. Кроме того, мелатонин снижает количество провоспалительных цитокинов, которые связаны с тяжелым заболеванием COVID-19, а также оказывает противовоспалительное действие через сиртуин-1 — белок, который подавляет поляризацию макрофагов.Помимо уменьшения воспаления и снижения уровня цитокинов, мелатонин обладает антиоксидантными свойствами, так как участвует в устранении свободных радикалов — он метаболизируется до соединений с высокой активностью и запускает синтез антиоксидантных ферментов.Есть у мелатонина и другие полезные для борьбы с инфекцией качества. Он хронобиотик и цитопротектор.Как хронобиотический агент он влияет на физиологическую регуляцию биологических часов, помогая исправить десинхронизированный циркадный ритм. Это важно для повышения энергии организма и укрепления иммунной системы. Как цитопротектор мелатонин защищает от сопутствующих, осложняющих COVID-19 заболеваний.Наконец, мелатонин обеспечивает нейрозащиту. Известно, что некоторые пациенты с COVID-19 испытывают симптомы, связанные с вирусной активностью в мозге, такие как потерю обоняния, паралич, инсульт, делирий, менингит, судороги и энцефалопатию. В качестве нейрозащитного агента мелатонин помогает предотвратить многие неврологические эффекты COVID-19.Авторы считают, что мелатонин может стать универсальным средством, "серебряной пулей" в борьбе с COVID-19. Они предлагают рассмотреть препарат в качестве поддерживающего или самостоятельного антивирусного средства, а также как адъювант для повышения эффективности вакцин против SARS-CoV-2, поскольку он помогает предотвратить повторное заражение."Использование безопасного лекарственного препарата мелатонина в адекватных дозах может предотвратить развитие тяжелых симптомов заболевания у пациентов с коронавирусом, уменьшить иммунопатологию коронавирусной инфекции", — пишут авторы статьи.Исследователи также отмечают, что более тяжелое протекание COVID-19 у пожилых пациентов может быть связано в том числе с более низким уровнем мелатонина в их организме.

https://ria.ru/20201203/rak-1587511798.html

https://ria.ru/20201127/pitanie-1586606828.html

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нейробиология, коронавирус covid-19, гормоны, биология, здоровье, аргентина, канада