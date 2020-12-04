Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег РИА Наука
РИА Наука
https://ria.ru/20201204/melatonin-1587633499.html
Ученые назвали вещество, эффективное против COVID-19
Ученые назвали вещество, эффективное против COVID-19
Исследователи из Канады и Аргентины выяснили, что мелатонин в некоторых случаях предотвращает заражение коронавирусом SARS-CoV-2, развитие тяжелой формы... РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T11:27
2020-12-04T11:27
риа наука
нейробиология
коронавирус covid-19
гормоны
биология
здоровье
аргентина
канада
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/149505/27/1495052732_0:79:1500:923_1400x0_80_0_0_ba429bc43420b239d2f032f28b6bec6f.jpg
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Исследователи из Канады и Аргентины выяснили, что мелатонин в некоторых случаях предотвращает заражение коронавирусом SARS-CoV-2, развитие тяжелой формы COVID-19, а также может стать препаратом, поддерживающим действие вакцины. Результаты опубликованы в журнале Diseases.Известно, что гормон мелатонин обладает противовоспалительными, иммунорегуляторными и антиоксидантными свойствами, противодействует хроническим нарушениям сна и помогает при диабете, метаболическом синдроме и сердечно-сосудистых заболеваниях. Исследователи из Университета Торонто в Канаде и Папского католического университета Аргентины подготовили обзор, в котором собрали доказательства того, что мелатонин может снижать тяжесть протекания COVID-19, а возможно, и ингибировать коронавирусную инфекцию.Вирус SARS-CoV-2 распространяется в организме через рецептор ангиотензинпревращающего фермента 2 (ACE2). Спайковый гликопротеин на поверхности вируса стыкуется с ACE2, проникает в клетку-хозяин и начинает там размножаться.Авторы отмечают, что мелатонин эффективно связывает и подавляет образование кальмодулина — белка, который регулирует поверхностную экспрессию ACE2. Кроме того, мелатонин снижает количество провоспалительных цитокинов, которые связаны с тяжелым заболеванием COVID-19, а также оказывает противовоспалительное действие через сиртуин-1 — белок, который подавляет поляризацию макрофагов.Помимо уменьшения воспаления и снижения уровня цитокинов, мелатонин обладает антиоксидантными свойствами, так как участвует в устранении свободных радикалов — он метаболизируется до соединений с высокой активностью и запускает синтез антиоксидантных ферментов.Есть у мелатонина и другие полезные для борьбы с инфекцией качества. Он хронобиотик и цитопротектор.Как хронобиотический агент он влияет на физиологическую регуляцию биологических часов, помогая исправить десинхронизированный циркадный ритм. Это важно для повышения энергии организма и укрепления иммунной системы. Как цитопротектор мелатонин защищает от сопутствующих, осложняющих COVID-19 заболеваний.Наконец, мелатонин обеспечивает нейрозащиту. Известно, что некоторые пациенты с COVID-19 испытывают симптомы, связанные с вирусной активностью в мозге, такие как потерю обоняния, паралич, инсульт, делирий, менингит, судороги и энцефалопатию. В качестве нейрозащитного агента мелатонин помогает предотвратить многие неврологические эффекты COVID-19.Авторы считают, что мелатонин может стать универсальным средством, "серебряной пулей" в борьбе с COVID-19. Они предлагают рассмотреть препарат в качестве поддерживающего или самостоятельного антивирусного средства, а также как адъювант для повышения эффективности вакцин против SARS-CoV-2, поскольку он помогает предотвратить повторное заражение."Использование безопасного лекарственного препарата мелатонина в адекватных дозах может предотвратить развитие тяжелых симптомов заболевания у пациентов с коронавирусом, уменьшить иммунопатологию коронавирусной инфекции", — пишут авторы статьи.Исследователи также отмечают, что более тяжелое протекание COVID-19 у пожилых пациентов может быть связано в том числе с более низким уровнем мелатонина в их организме.
https://ria.ru/20201203/rak-1587511798.html
https://ria.ru/20201127/pitanie-1586606828.html
аргентина
канада
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/149505/27/1495052732_84:0:1417:1000_1400x0_80_0_0_d73f9738eb4199ce588270a402937248.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
нейробиология, коронавирус covid-19, гормоны, биология, здоровье, аргентина, канада

Ученые назвали вещество, эффективное против COVID-19

11:27 04.12.2020
 
© РИА Новости / Валерий МельниковТайное правительство человеческого организма: как гормоны управляют нами
Тайное правительство человеческого организма: как гормоны управляют нами - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Исследователи из Канады и Аргентины выяснили, что мелатонин в некоторых случаях предотвращает заражение коронавирусом SARS-CoV-2, развитие тяжелой формы COVID-19, а также может стать препаратом, поддерживающим действие вакцины. Результаты опубликованы в журнале Diseases.
Известно, что гормон мелатонин обладает противовоспалительными, иммунорегуляторными и антиоксидантными свойствами, противодействует хроническим нарушениям сна и помогает при диабете, метаболическом синдроме и сердечно-сосудистых заболеваниях.
Исследователи из Университета Торонто в Канаде и Папского католического университета Аргентины подготовили обзор, в котором собрали доказательства того, что мелатонин может снижать тяжесть протекания COVID-19, а возможно, и ингибировать коронавирусную инфекцию.
Вирус SARS-CoV-2 распространяется в организме через рецептор ангиотензинпревращающего фермента 2 (ACE2). Спайковый гликопротеин на поверхности вируса стыкуется с ACE2, проникает в клетку-хозяин и начинает там размножаться.
Авторы отмечают, что мелатонин эффективно связывает и подавляет образование кальмодулина — белка, который регулирует поверхностную экспрессию ACE2. Кроме того, мелатонин снижает количество провоспалительных цитокинов, которые связаны с тяжелым заболеванием COVID-19, а также оказывает противовоспалительное действие через сиртуин-1 — белок, который подавляет поляризацию макрофагов.
Помимо уменьшения воспаления и снижения уровня цитокинов, мелатонин обладает антиоксидантными свойствами, так как участвует в устранении свободных радикалов — он метаболизируется до соединений с высокой активностью и запускает синтез антиоксидантных ферментов.
Раковые клетки - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
Вчера, 14:50РИА Наука
Ученые доказали, что гормон стресса активирует раковые клетки
Есть у мелатонина и другие полезные для борьбы с инфекцией качества. Он хронобиотик и цитопротектор.
Как хронобиотический агент он влияет на физиологическую регуляцию биологических часов, помогая исправить десинхронизированный циркадный ритм. Это важно для повышения энергии организма и укрепления иммунной системы. Как цитопротектор мелатонин защищает от сопутствующих, осложняющих COVID-19 заболеваний.
Наконец, мелатонин обеспечивает нейрозащиту. Известно, что некоторые пациенты с COVID-19 испытывают симптомы, связанные с вирусной активностью в мозге, такие как потерю обоняния, паралич, инсульт, делирий, менингит, судороги и энцефалопатию. В качестве нейрозащитного агента мелатонин помогает предотвратить многие неврологические эффекты COVID-19.
Авторы считают, что мелатонин может стать универсальным средством, "серебряной пулей" в борьбе с COVID-19. Они предлагают рассмотреть препарат в качестве поддерживающего или самостоятельного антивирусного средства, а также как адъювант для повышения эффективности вакцин против SARS-CoV-2, поскольку он помогает предотвратить повторное заражение.
"Использование безопасного лекарственного препарата мелатонина в адекватных дозах может предотвратить развитие тяжелых симптомов заболевания у пациентов с коронавирусом, уменьшить иммунопатологию коронавирусной инфекции", — пишут авторы статьи.
Исследователи также отмечают, что более тяжелое протекание COVID-19 у пожилых пациентов может быть связано в том числе с более низким уровнем мелатонина в их организме.
Овощи порционные - РИА Новости, 1920, 27.11.2020
27 ноября, 13:40РИА Наука
Составлен список продуктов, ускоряющих выздоровление от COVID-19
 
РИА НаукаНейробиологияКоронавирус COVID-19гормоныбиологияЗдоровьеАргентинаКанада
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:20На Кипре планируют отменить ПЦР-тесты для вакцинированных авиапассажиров
17:17Глава ВТБ оценил отношения России и США
17:15Католическая церковь в Англии не считает вакцину от COVID-19 грехом
17:12Мясников объяснил, как распознать опасные болезни по анализу крови
17:10Первая партия вакцины от COVID-19 поступила на Балтийский флот
17:08В Турции назвали причину задержания журналистов НТВ
17:06Путин отметил рост экономической активности россиян
17:04Куликов стал главой "Роснано"
17:03Эксперт объяснил попытку прорыва в Россию вооруженных людей с Украины
17:00В машине наехавшего на пешеходов в Германии мужчины нашли боевые патроны
16:55Курс евро упал ниже 90 рублей
16:52Дуров рассказал, что три миллиарда долларов не сделали его счастливым
16:51Путину доверяют 66% россиян, показал опрос
16:50Фонд президентских грантов поддержал более 200 театров и музеев за год
16:49Суд арестовал блогера по делу о смерти девушки во время стрима
16:35В Германии призвали привлечь Минскую группу к урегулированию в Карабахе
16:34РФПИ договорился с Казахстаном о регистрации вакцины "Спутник V"
16:34Карабах оценил необходимость расширения миротворческой миссии
16:31Токаев предположил, что в будущем машины с ИИ захотят выбрать президента
16:26В Ватикане продлили срок закрытия музеев из-за коронавируса
Лента новостейМолния