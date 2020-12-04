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Ученые предрекли США "мегакатастрофу"
Ученые предрекли США "мегакатастрофу"
С началом сезона дождей в Калифорнии может начаться "мегашторм", последствия которого окажутся серьезнее землетрясений и лесных пожаров, традиционных для... РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T21:36
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калифорния
сша
в мире
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. С началом сезона дождей в Калифорнии может начаться "мегашторм", последствия которого окажутся серьезнее землетрясений и лесных пожаров, традиционных для Западного побережья США. Об этом сообщает ABC News.Как говорится в материале, на целый месяц в Калифорнию могут прийти ливни. В этом случае на штат выпадет от трех до шести метров осадков, а каждый из крупнейших городов региона окажется под пятиметровым слоем воды.Под удар стихии попадут Сан-Франциско, Лос-Анджелес, Сан-Диего и Сакраменто, это спровоцирует тысячи оползней, прорвутся крупные плотины, серьезный урон понесет сельское хозяйство."Это может звучать как сцена из фильма-катастрофы, но такой шторм не только возможен, но и уже был", — пишет автор статьи."Мегашторм" накрыл Калифорнию зимой 1861-1862 годов. Он отметился рекордным количеством жертв и разрушений.Тогда столицу штата пришлось на время перенести из Сакраменто.Длившиеся несколько недель дожди привели к тому, что потоки воды заполнили значительную часть Центральной долины, создав целое внутреннее море шириной в 65 километров и длиной в 240, рассказал ученый-климатолог Дэниел Суэйн. По его словам, стихия унесла жизни одного процента населения Калифорнии, составлявшего на тот момент 400 тысяч человек.Джонс и Суэйн считают повторение трагедии полуторавековой давности вполне реалистичным и разработали модель, согласно которой это может произойти. По подсчетам ученых, во время "мегашторма" в XIX веке ливни продолжались 25 дней — этого хватило, чтобы затопить четверть всей застройки в штате.Как считают ученые, в случае бедствия Калифорнии грозит "существенное" количество жертв, как минимум полтора миллиона жителей штата будут вынуждены эвакуироваться.Джонс и Суэйн подчеркнули, что "мегашторм" — это не просто концепция, а неизбежность. По годичным кольцам деревьев они смогли выяснить, что за последние 1800 лет Калифорния пережила как минимум шесть потопов, превосходящих по масштабам стихийные бедствия 1861-1862 годов.По словам ученых, если катастрофа унесет жизни одного процента населения штата, жертвами станут почти 400 тысяч человек — это будет крупнейшее природное бедствие в истории США.
https://radiosputnik.ria.ru/20200622/1573308711.html
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калифорния, сша, в мире

Ученые предрекли США "мегакатастрофу"

21:36 04.12.2020 (обновлено: 23:15 04.12.2020)
 
© AP Photo / Andres KudackiСпасатели в США
Спасатели в США - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
© AP Photo / Andres Kudacki
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. С началом сезона дождей в Калифорнии может начаться "мегашторм", последствия которого окажутся серьезнее землетрясений и лесных пожаров, традиционных для Западного побережья США. Об этом сообщает ABC News.
Как говорится в материале, на целый месяц в Калифорнию могут прийти ливни. В этом случае на штат выпадет от трех до шести метров осадков, а каждый из крупнейших городов региона окажется под пятиметровым слоем воды.
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Под удар стихии попадут Сан-Франциско, Лос-Анджелес, Сан-Диего и Сакраменто, это спровоцирует тысячи оползней, прорвутся крупные плотины, серьезный урон понесет сельское хозяйство.
"Это может звучать как сцена из фильма-катастрофы, но такой шторм не только возможен, но и уже был", — пишет автор статьи.
"Мегашторм" накрыл Калифорнию зимой 1861-1862 годов. Он отметился рекордным количеством жертв и разрушений.

"Наводнение затопило четверть домов в Калифорнии. <...> Оно уничтожило треть облагаемых налогом земель Калифорнии и обанкротило штат", — рассказала сейсмолог Люси Джонс.

Тогда столицу штата пришлось на время перенести из Сакраменто.
Длившиеся несколько недель дожди привели к тому, что потоки воды заполнили значительную часть Центральной долины, создав целое внутреннее море шириной в 65 километров и длиной в 240, рассказал ученый-климатолог Дэниел Суэйн. По его словам, стихия унесла жизни одного процента населения Калифорнии, составлявшего на тот момент 400 тысяч человек.
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Джонс и Суэйн считают повторение трагедии полуторавековой давности вполне реалистичным и разработали модель, согласно которой это может произойти. По подсчетам ученых, во время "мегашторма" в XIX веке ливни продолжались 25 дней — этого хватило, чтобы затопить четверть всей застройки в штате.

"Мы говорим о катастрофе с ущербом в триллион долларов. Так что это действительно высокий уровень с точки зрения того, какими будут долгосрочные последствия для Калифорнии", — сказал Суэйн.

Как считают ученые, в случае бедствия Калифорнии грозит "существенное" количество жертв, как минимум полтора миллиона жителей штата будут вынуждены эвакуироваться.
Джонс и Суэйн подчеркнули, что "мегашторм" — это не просто концепция, а неизбежность. По годичным кольцам деревьев они смогли выяснить, что за последние 1800 лет Калифорния пережила как минимум шесть потопов, превосходящих по масштабам стихийные бедствия 1861-1862 годов.
По словам ученых, если катастрофа унесет жизни одного процента населения штата, жертвами станут почти 400 тысяч человек — это будет крупнейшее природное бедствие в истории США.
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