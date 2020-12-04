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Медикам, переезжающим в закрытые города, выплатят компенсации
Медикам, переезжающим в закрытые города, выплатят компенсации
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о поддержке медработников, которые переезжают работать в закрытые города, сообщает... РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T10:07
2020-12-04T10:07
дальний восток
здоровье - общество
михаил мишустин
общество
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о поддержке медработников, которые переезжают работать в закрытые города, сообщает пресс-служба кабмина.Отмечается, что с 2020 года медики, переехавшие в ЗАТО (закрытое административно-территориальное образование), получают единовременные выплаты. Врачи получают 1 миллион рублей, фельдшеры - 500 тысяч рублей. Теперь эти суммы будут увеличены в два раза для тех, кто приедет работать в закрытые города на Дальнем Востоке и Крайнем Севере."Компенсации медикам, которые приезжают работать в закрытые административно-территориальные образования (ЗАТО) на Дальнем Востоке и Крайнем Севере, будут увеличены. Кроме того, расширится число получателей господдержки. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что категории медиков, получающих компенсации, будут расширены. Теперь акушерки и медсестры фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов, которые переезжают в ЗАТО в любых регионах России, будут получать по 500 тысяч рублей единовременной выплаты. Выплаты на Крайнем Севере и Дальнем Востоке составят один миллион рублей."Как и прежде, для получения компенсации медработники должны заключить договор с лечебным учреждением, обязуясь отработать там не менее пяти лет", - добавляется в сообщении. -0-
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дальний восток, здоровье - общество, михаил мишустин, общество

Медикам, переезжающим в закрытые города, выплатят компенсации

10:07 04.12.2020
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники во время транспортировки пациентки по территории больницы в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале для больных COVID-19
Медицинские работники во время транспортировки пациентки по территории больницы в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале для больных COVID-19 - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о поддержке медработников, которые переезжают работать в закрытые города, сообщает пресс-служба кабмина.
Отмечается, что с 2020 года медики, переехавшие в ЗАТО (закрытое административно-территориальное образование), получают единовременные выплаты. Врачи получают 1 миллион рублей, фельдшеры - 500 тысяч рублей. Теперь эти суммы будут увеличены в два раза для тех, кто приедет работать в закрытые города на Дальнем Востоке и Крайнем Севере.
Медицинские работники и пациент в приемном отделении госпиталя COVID-19 в городской клинической больнице № 52 в Москве - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
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"Компенсации медикам, которые приезжают работать в закрытые административно-территориальные образования (ЗАТО) на Дальнем Востоке и Крайнем Севере, будут увеличены. Кроме того, расширится число получателей господдержки. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что категории медиков, получающих компенсации, будут расширены. Теперь акушерки и медсестры фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов, которые переезжают в ЗАТО в любых регионах России, будут получать по 500 тысяч рублей единовременной выплаты. Выплаты на Крайнем Севере и Дальнем Востоке составят один миллион рублей.
"Как и прежде, для получения компенсации медработники должны заключить договор с лечебным учреждением, обязуясь отработать там не менее пяти лет", - добавляется в сообщении. -0-
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Дальний ВостокЗдоровье - ОбществоМихаил МишустинОбщество
 
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