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Распространение нового коронавируса
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В Роспотребнадзоре оценили эффективность масок с клапаном
В Роспотребнадзоре оценили эффективность масок с клапаном
Маски с клапаном нужны только медикам, они облегчают выдох, но если человек инфицирован, то через такую маску может заразить других, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T07:06
2020-12-04T07:18
распространение нового коронавируса
михаил лебедев
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Маски с клапаном нужны только медикам, они облегчают выдох, но если человек инфицирован, то через такую маску может заразить других, рассказал РИА Новости ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.Он отметил, что некоторые западные компании уже не пускают на борт самолета пассажиров с такими масками, потому что они не препятствуют распространению вируса. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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михаил лебедев, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

В Роспотребнадзоре оценили эффективность масок с клапаном

07:06 04.12.2020 (обновлено: 07:18 04.12.2020)
 
© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкМедицинские работники в госпитале для зараженных коронавирусной инфекцией
Медицинские работники в госпитале для зараженных коронавирусной инфекцией - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
© РИА Новости / Денис Абрамов
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Маски с клапаном нужны только медикам, они облегчают выдох, но если человек инфицирован, то через такую маску может заразить других, рассказал РИА Новости ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.
"Маски с клапаном нужны только для медицинских работников при исполнении их профессиональных обязанностей. Маски с клапаном облегчают выдох, при этом человек, если он инфицирован, все свои вирусы отдает окружающим", - сказал Лебедев.
Он отметил, что некоторые западные компании уже не пускают на борт самолета пассажиров с такими масками, потому что они не препятствуют распространению вируса.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаМихаил ЛебедевРоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
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