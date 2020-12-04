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Палата представителей США поддержала легализацию марихуаны
Палата представителей США поддержала легализацию марихуаны
Палата представителей конгресса США проголосовала в пятницу за легализацию марихуаны, но практических последствий этого шага пока не ожидается. РИА Новости, 04.12.2020
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ВАШИНГТОН, 4 дек - РИА Новости. Палата представителей конгресса США проголосовала в пятницу за легализацию марихуаны, но практических последствий этого шага пока не ожидается.Палата голосами 228 депутатов против 164 приняла законопроект, который призван легализовать марихуану в масштабе страны и снять судимости с лиц, осужденных за преступления, связанные с хранением и торговлей марихуаной без применения насилия.При этом республиканцы, контролирующие сенат, этот законопроект не поддерживают, соответственно, он вряд ли будет принят в ближайшее время обеими палатами конгресса.В США активно идет легализация марихуаны на местном уровне. Если еще 10 лет назад марихуана была незаконна во всех штатах, то теперь 38 штатов разрешают медицинскую марихуану, а 15 - полностью легализовали ее. На выборах 2020 года такое решение приняли четыре штата. При этом федеральные законы по-прежнему марихуану запрещают, но де-факто на территориях штатов с "лигалайзом" практически не применяются. Тем не менее преследование за марихуану со стороны федеральных властей по-прежнему повсеместно грозит иностранцам и обладателям грин-карты, а также тем американцам, кто пытается продавать или покупать марихуану на территории, контролируемой федеральными органами власти.
https://ria.ru/20201104/griby-1583025112.html
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конгресс сша, сша, в мире

Палата представителей США поддержала легализацию марихуаны

23:17 04.12.2020 (обновлено: 04:57 05.12.2020)
 
© AP Photo / Susan WalshЗдание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
Здание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
© AP Photo / Susan Walsh
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ВАШИНГТОН, 4 дек - РИА Новости. Палата представителей конгресса США проголосовала в пятницу за легализацию марихуаны, но практических последствий этого шага пока не ожидается.
Палата голосами 228 депутатов против 164 приняла законопроект, который призван легализовать марихуану в масштабе страны и снять судимости с лиц, осужденных за преступления, связанные с хранением и торговлей марихуаной без применения насилия.
Американские флаги в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
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В Вашингтоне проголосовали за декриминализацию галлюциногенных грибов
При этом республиканцы, контролирующие сенат, этот законопроект не поддерживают, соответственно, он вряд ли будет принят в ближайшее время обеими палатами конгресса.
В США активно идет легализация марихуаны на местном уровне. Если еще 10 лет назад марихуана была незаконна во всех штатах, то теперь 38 штатов разрешают медицинскую марихуану, а 15 - полностью легализовали ее.
На выборах 2020 года такое решение приняли четыре штата. При этом федеральные законы по-прежнему марихуану запрещают, но де-факто на территориях штатов с "лигалайзом" практически не применяются. Тем не менее преследование за марихуану со стороны федеральных властей по-прежнему повсеместно грозит иностранцам и обладателям грин-карты, а также тем американцам, кто пытается продавать или покупать марихуану на территории, контролируемой федеральными органами власти.
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