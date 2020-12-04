https://ria.ru/20201204/marikhuana-1587766374.html

Палата представителей США поддержала легализацию марихуаны

Палата представителей США поддержала легализацию марихуаны

Палата представителей конгресса США проголосовала в пятницу за легализацию марихуаны, но практических последствий этого шага пока не ожидается. РИА Новости, 04.12.2020

2020-12-04T23:17

2020-12-04T23:17

2020-12-05T04:57

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ВАШИНГТОН, 4 дек - РИА Новости. Палата представителей конгресса США проголосовала в пятницу за легализацию марихуаны, но практических последствий этого шага пока не ожидается.Палата голосами 228 депутатов против 164 приняла законопроект, который призван легализовать марихуану в масштабе страны и снять судимости с лиц, осужденных за преступления, связанные с хранением и торговлей марихуаной без применения насилия.При этом республиканцы, контролирующие сенат, этот законопроект не поддерживают, соответственно, он вряд ли будет принят в ближайшее время обеими палатами конгресса.В США активно идет легализация марихуаны на местном уровне. Если еще 10 лет назад марихуана была незаконна во всех штатах, то теперь 38 штатов разрешают медицинскую марихуану, а 15 - полностью легализовали ее. На выборах 2020 года такое решение приняли четыре штата. При этом федеральные законы по-прежнему марихуану запрещают, но де-факто на территориях штатов с "лигалайзом" практически не применяются. Тем не менее преследование за марихуану со стороны федеральных властей по-прежнему повсеместно грозит иностранцам и обладателям грин-карты, а также тем американцам, кто пытается продавать или покупать марихуану на территории, контролируемой федеральными органами власти.

https://ria.ru/20201104/griby-1583025112.html

https://ria.ru/20201104/marikhuana-1583049812.html

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