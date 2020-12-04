https://ria.ru/20201204/malyariya-1587701270.html
Родители умершей от малярии вологодской школьницы обратились в СК
Родители умершей от малярии вологодской школьницы обратились в СК
Родители погибшей от малярии девятиклассницы, которая скончалась 22 ноября в Вологодской областной инфекционной больнице, обратились с заявлением в Следственный РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T16:05
2020-12-04T16:05
2020-12-04T16:05
здоровье - общество
вологодская область
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 дек - РИА Новости. Родители погибшей от малярии девятиклассницы, которая скончалась 22 ноября в Вологодской областной инфекционной больнице, обратились с заявлением в Следственный комитет с просьбой проверить действия врачей, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента здравоохранения региона."Мы знаем, что мама девочки обратилась с заявлением в Следственный комитет для проверки деятельности врачей, оказывающих помощь. Мы разделяем позицию о необходимости проверки этого случая, когда именно обратились за помощью, что было сказано родителям бригадой скорой помощи, нужно исследовать все от и до", - отметили в департаменте.В пресс-службе СУСК РФ по Вологодской области РИА Новости обещали прокомментировать эту ситуацию позднее.
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РИА Новости
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здоровье - общество, вологодская область, происшествия
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 дек - РИА Новости. Родители погибшей от малярии девятиклассницы, которая скончалась 22 ноября в Вологодской областной инфекционной больнице, обратились с заявлением в Следственный комитет с просьбой проверить действия врачей, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента здравоохранения региона.
"Мы знаем, что мама девочки обратилась с заявлением в Следственный комитет для проверки деятельности врачей, оказывающих помощь. Мы разделяем позицию о необходимости проверки этого случая, когда именно обратились за помощью, что было сказано родителям бригадой скорой помощи, нужно исследовать все от и до", - отметили в департаменте.
В пресс-службе СУСК РФ по Вологодской области
РИА Новости обещали прокомментировать эту ситуацию позднее.