https://ria.ru/20201204/malyariya-1587701270.html

Родители умершей от малярии вологодской школьницы обратились в СК

Родители умершей от малярии вологодской школьницы обратились в СК

Родители погибшей от малярии девятиклассницы, которая скончалась 22 ноября в Вологодской областной инфекционной больнице, обратились с заявлением в Следственный РИА Новости, 04.12.2020

2020-12-04T16:05

2020-12-04T16:05

2020-12-04T16:05

здоровье - общество

вологодская область

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 дек - РИА Новости. Родители погибшей от малярии девятиклассницы, которая скончалась 22 ноября в Вологодской областной инфекционной больнице, обратились с заявлением в Следственный комитет с просьбой проверить действия врачей, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента здравоохранения региона."Мы знаем, что мама девочки обратилась с заявлением в Следственный комитет для проверки деятельности врачей, оказывающих помощь. Мы разделяем позицию о необходимости проверки этого случая, когда именно обратились за помощью, что было сказано родителям бригадой скорой помощи, нужно исследовать все от и до", - отметили в департаменте.В пресс-службе СУСК РФ по Вологодской области РИА Новости обещали прокомментировать эту ситуацию позднее.

https://ria.ru/20201106/rebenok-1583302606.html

вологодская область

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здоровье - общество, вологодская область, происшествия