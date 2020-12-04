Лукашенко прокомментировал антирекорд по COVID-19 в Белоруссии
14:00 04.12.2020 (обновлено: 14:02 04.12.2020)
МИНСК, 4 дек – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом COVID-19 в стране непростая, но она находится под контролем.
"Ситуация в мире очень напряженная, если не сказать больше. Непростая ситуация и в Беларуси. Есть такая фраза, которую мы все произносим: ситуация непроста, но под контролем", - заявил Лукашенко в пятницу на заседании областного штаба по вопросам противодействия коронавирусной инфекции в Витебской области. Подробности приводит агентство Sputnik Беларусь.
Глава государства пояснил, что приехал в Витебск, чтобы убедиться в реальном положении дел на местах с лечением людей – "вообще и на злобу дня". "К сожалению, в стране коронавирус начался, можно сказать, прежде всего в солидном объеме именно с Витебской области. Здесь накоплен огромный опыт в лечении людей", - констатировал Лукашенко.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. В последнее время в Белоруссии ускорился суточный прирост выявленных случаев коронавируса. Так, в четверг в республике зарегистрирован очередной рекорд суточного прироста - плюс 1701, всего же, по официальным данным, с начала распространения инфекции выявлены 141 609 человек с положительным тестом на COVID-19, в том числе скончался 1181 пациент.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.