Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201204/lukashenko-1587668332.html
Лукашенко прокомментировал антирекорд по COVID-19 в Белоруссии
Лукашенко прокомментировал антирекорд по COVID-19 в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом COVID-19 в стране непростая, но она находится под контролем. РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T14:00
2020-12-04T14:02
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
александр лукашенко
витебская область
витебск
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/1e/1582347970_0:108:2079:1277_1400x0_80_0_0_59f528ef56e313e7eee457e3d77284fe.jpg
МИНСК, 4 дек – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом COVID-19 в стране непростая, но она находится под контролем.Глава государства пояснил, что приехал в Витебск, чтобы убедиться в реальном положении дел на местах с лечением людей – "вообще и на злобу дня". "К сожалению, в стране коронавирус начался, можно сказать, прежде всего в солидном объеме именно с Витебской области. Здесь накоплен огромный опыт в лечении людей", - констатировал Лукашенко.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. В последнее время в Белоруссии ускорился суточный прирост выявленных случаев коронавируса. Так, в четверг в республике зарегистрирован очередной рекорд суточного прироста - плюс 1701, всего же, по официальным данным, с начала распространения инфекции выявлены 141 609 человек с положительным тестом на COVID-19, в том числе скончался 1181 пациент.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201127/lukashenko-1586575437.html
витебская область
витебск
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/1e/1582347970_58:0:2016:1468_1400x0_80_0_0_d96877d4078b85332a4226dd3f71e56b.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, александр лукашенко, витебская область, витебск, белоруссия, в мире

Лукашенко прокомментировал антирекорд по COVID-19 в Белоруссии

14:00 04.12.2020 (обновлено: 14:02 04.12.2020)
 
© РИА Новости / БелТА / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
© РИА Новости / БелТА
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МИНСК, 4 дек – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом COVID-19 в стране непростая, но она находится под контролем.

"Ситуация в мире очень напряженная, если не сказать больше. Непростая ситуация и в Беларуси. Есть такая фраза, которую мы все произносим: ситуация непроста, но под контролем", - заявил Лукашенко в пятницу на заседании областного штаба по вопросам противодействия коронавирусной инфекции в Витебской области. Подробности приводит агентство Sputnik Беларусь.

Глава государства пояснил, что приехал в Витебск, чтобы убедиться в реальном положении дел на местах с лечением людей – "вообще и на злобу дня". "К сожалению, в стране коронавирус начался, можно сказать, прежде всего в солидном объеме именно с Витебской области. Здесь накоплен огромный опыт в лечении людей", - констатировал Лукашенко.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. В последнее время в Белоруссии ускорился суточный прирост выявленных случаев коронавируса. Так, в четверг в республике зарегистрирован очередной рекорд суточного прироста - плюс 1701, всего же, по официальным данным, с начала распространения инфекции выявлены 141 609 человек с положительным тестом на COVID-19, в том числе скончался 1181 пациент.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время посещения 6-й городской клинической больницы Минска - РИА Новости, 1920, 27.11.2020
27 ноября, 11:27Распространение нового коронавируса
Лукашенко посетил больницу, где лечатся пациенты с коронавирусом
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Александр ЛукашенкоВитебская областьВитебскБелоруссияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:20На Кипре планируют отменить ПЦР-тесты для вакцинированных авиапассажиров
17:17Глава ВТБ оценил отношения России и США
17:15Католическая церковь в Англии не считает вакцину от COVID-19 грехом
17:12Мясников объяснил, как распознать опасные болезни по анализу крови
17:10Первая партия вакцины от COVID-19 поступила на Балтийский флот
17:08В Турции назвали причину задержания журналистов НТВ
17:06Путин отметил рост экономической активности россиян
17:04Куликов стал главой "Роснано"
17:03Эксперт объяснил попытку прорыва в Россию вооруженных людей с Украины
17:00В машине наехавшего на пешеходов в Германии мужчины нашли боевые патроны
16:55Курс евро упал ниже 90 рублей
16:52Дуров рассказал, что три миллиарда долларов не сделали его счастливым
16:51Путину доверяют 66% россиян, показал опрос
16:50Фонд президентских грантов поддержал более 200 театров и музеев за год
16:49Суд арестовал блогера по делу о смерти девушки во время стрима
16:35В Германии призвали привлечь Минскую группу к урегулированию в Карабахе
16:34РФПИ договорился с Казахстаном о регистрации вакцины "Спутник V"
16:34Карабах оценил необходимость расширения миротворческой миссии
16:31Токаев предположил, что в будущем машины с ИИ захотят выбрать президента
16:26В Ватикане продлили срок закрытия музеев из-за коронавируса
Лента новостейМолния