https://ria.ru/20201204/lukashenko-1587668332.html

Лукашенко прокомментировал антирекорд по COVID-19 в Белоруссии

Лукашенко прокомментировал антирекорд по COVID-19 в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом COVID-19 в стране непростая, но она находится под контролем. РИА Новости, 04.12.2020

2020-12-04T14:00

2020-12-04T14:00

2020-12-04T14:02

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

александр лукашенко

витебская область

витебск

белоруссия

в мире

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МИНСК, 4 дек – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом COVID-19 в стране непростая, но она находится под контролем.Глава государства пояснил, что приехал в Витебск, чтобы убедиться в реальном положении дел на местах с лечением людей – "вообще и на злобу дня". "К сожалению, в стране коронавирус начался, можно сказать, прежде всего в солидном объеме именно с Витебской области. Здесь накоплен огромный опыт в лечении людей", - констатировал Лукашенко.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. В последнее время в Белоруссии ускорился суточный прирост выявленных случаев коронавируса. Так, в четверг в республике зарегистрирован очередной рекорд суточного прироста - плюс 1701, всего же, по официальным данным, с начала распространения инфекции выявлены 141 609 человек с положительным тестом на COVID-19, в том числе скончался 1181 пациент.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201127/lukashenko-1586575437.html

витебская область

витебск

белоруссия

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коронавирус covid-19, александр лукашенко, витебская область, витебск, белоруссия, в мире