https://ria.ru/20201204/les-1587474163.html

Удар по короеду: ученые Ульяновской области будут спасать леса

Удар по короеду: ученые Ульяновской области будут спасать леса

Всем известно, что деревья в лесах подвержены болезням, а также не всегда защищены от вредителей. Для того чтобы искоренить проблему там, где она уже... РИА Новости, 04.12.2020

2020-12-04T08:00

2020-12-04T08:00

2020-12-04T11:03

хорошие новости

хорошие новости

ульяновский государственный университет

ульяновская область

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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Всем известно, что деревья в лесах подвержены болезням, а также не всегда защищены от вредителей. Для того чтобы искоренить проблему там, где она уже существует, и минимизировать риски появления новых неприятностей, ученые Ульяновской области решили действовать комплексно. На базе Ульяновского государственного университета они создадут первый в России научно-образовательный лесной центр, который объединит специалистов разных уровней, направлений и возрастов. О значимости проекта, возможностях и способах его реализации рассказали РИА Новости эксперты отрасли."В настоящее время задача восстановления образовательной и научной базы лесной отрасли остается нерешенной. УлГУ предложил создать на его основе научно-образовательный лесной центр Ульяновской области, целью которого станет обеспечение оптимальных условий для сотрудничества образовательных учреждений и научных организаций с субъектами экономической деятельности для создания и распространения новаций в области лесной науки и образования", — рассказали в пресс-службе регионального Минприроды.Комментируя ситуацию, доцент кафедры биологии, экологии и природопользования УлГУ Светлана Ермолаева подчеркнула, что в лесной отрасли мало молодежи, а действующим специалистам необходимо повышать квалификацию и совершенствовать навыки.Также Светлана Ермолаева обратила внимание на научную составляющую проекта: по ее мнению, проверяя гипотезы на практике, можно увидеть эффективность или безрезультатность тех или иных приемов. Таким образом могут быть выявлены инновации и технологии, применение которых на деле будет научно доказано.Кроме того, в рамках проекта будет решаться задача восстановления научных и образовательных связей отраслей, а также межрегионального и международного взаимодействия. Предполагается, что изначально в структуру лесного центра войдут Ульяновский государственный университет, Министерство природы и цикличной экономики Ульяновской области, лесничества Ульяновской области, ФБУ "Рослесозащита" — "ЦЗЛ Ульяновской области", Ульяновский филиал ФГБУ "Рослесинфорг", образовательные учреждения среднего профессионального образования и школы, базовые лесохозяйственные предприятия Ульяновской области, а также Союз лесоводов и лесопромышленников региона.Финансирование проекта будет осуществляться на средства областного бюджета.

https://ria.ru/20201202/kamchatka-1587201960.html

ульяновская область

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хорошие новости, ульяновский государственный университет, ульяновская область