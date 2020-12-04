В СЖР потребовали снять обвинения со стрингеров Sputnik Латвия и Baltnews
© Sputnik / Алексей Шарипов / Перейти в фотобанкУчастница пикета в поддержку российских журналистов в центре Риги
© Sputnik / Алексей Шарипов
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Союз журналистов России выразил возмущение задержанием в Латвии журналистов, сотрудничающих с порталами Sputnik Латвия и Baltnews, требует снять с них все обвинения и призывает российские и международные общественные и профильные организации присоединиться к протесту,
"Союз журналистов России выражает своё возмущение фактом незаконного задержания российских журналистов в Латвии и требует скорейшего снятия с них всех обвинений. Эта незаконная и противоправная акция не имеет ничего общего с нормами законодательства, но является прямой попыткой продемонстрировать, что применение насилия в отношении российских журналистов и СМИ становится в стране нормой. Задержание также явно демонстрирует пропасть между декларируемой приверженностью общеевропейским ценностям, таким как свобода слова и распространение информации, и фактическим несоблюдением их", - говорится в заявлении союза, размещенном на его официальном сайте.
СЖР, кроме того, призывает российские и международные общественные и журналистские организации "присоединиться к протесту и предпринять все возможные шаги для того, чтобы подобные случаи в отношении журналистов, выполняющих свой профессиональный долг, не повторялись в будущем".
Sputnik Ближнее зарубежье ранее сообщил, что русскоязычным латвийским журналистам, в том числе сотрудничающим с порталами Baltnews и Sputnik Латвия, предъявлены обвинения по статье о нарушении режима санкций Евросоюза, у них прошли обыски, взята подписка о невыезде. По данным агентства, обвинения предъявлены по статье 84 уголовного закона Латвии - нарушение режима санкций Евросоюза, наказание - от денежного штрафа до тюремного заключения. Sputnik Латвия и Baltnews связаны с медиагруппой МИА "Россия сегодня". При этом пишущие для этих СМИ латвийские журналисты не являются их сотрудниками, а выступают лишь как внештатные авторы.
МИД РФ назвал действия властей Латвии в отношении русскоязычных журналистов карательной акцией и вопиющим примером попрания основ демократического общества – свободы СМИ и выражения мнений. В дипломатическом ведомстве РФ отметили, что санкции имеют персональный характер, относятся лично к генеральному директору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву и не могут распространяться на всех, кто сотрудничает с медиахолдингом. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян выразила надежду, что Россия ответит на уголовные дела против русскоязычных журналистов.