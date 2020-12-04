https://ria.ru/20201204/latviya-1587672392.html

В Госдуме осудили задержание стрингеров Sputnik и Baltnews в Латвии

В Госдуме осудили задержание стрингеров Sputnik и Baltnews в Латвии

Латвийские власти действуют так, как будто находятся с Россией в состоянии войны, а сами при этом просят РФ остановить падение транзитного грузопотока и... РИА Новости, 04.12.2020

2020-12-04T14:14

2020-12-04T14:14

2020-12-04T14:14

медиавойны

кирилл вышинский

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Латвийские власти действуют так, как будто находятся с Россией в состоянии войны, а сами при этом просят РФ остановить падение транзитного грузопотока и наращивают пищевой экспорт в РФ, заявила член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина, комментируя задержания журналистов, пишущих для Sputnik Латвия и Baltnews.Sputnik Ближнее зарубежье ранее сообщил, что русскоязычным латвийским журналистам, в том числе сотрудничающим с порталами Baltnews и Sputnik Латвия, предъявлены обвинения по статье о нарушении режима санкций Евросоюза, у них прошли обыски, взята подписка о невыезде. По данным агентства, обвинения предъявлены по статье 84 уголовного закона Латвии - нарушение режима санкций Евросоюза, наказание - от денежного штрафа до тюремного заключения. Sputnik Латвия и Baltnews связаны с медиагруппой МИА "Россия сегодня". При этом пишущие для этих СМИ латвийские журналисты не являются их сотрудниками, а выступают лишь как внештатные авторы."Латвийские власти действуют так, как будто находятся с Россией в состоянии войны, а сами при этом просят РФ остановить падение транзитного грузопотока и наращивают пищевой экспорт в РФ, в котором заметно преобладает алкогольная продукция. Нам нужно теснее координировать экономическую деятельность с политическими факторами. Если Латвия ведет себя вызывающе и агрессивно, мы вполне можем обойтись без латвийского алкоголя. Не стоит отдавать свой рынок тем, кто считает нас врагами", - сказала Панина РИА Новости.По ее мнению, эти события являются не каким-то отдельным локальным эпизодом, а частью целенаправленной репрессивной кампании против занимающих "неправильную позицию" журналистов, экспертов, политических деятелей."Эта кампания идет уже много лет по всей Восточной Европе, ее жертвами становятся не только ярко пророссийские деятели, но и те, кто занимает осторожную, нейтральную позицию, просто не хочет видеть в России врага", - сказала депутат.Она подчеркнула, что на этом фоне травля журналистов стала обычным явлением."Стоит вспомнить дело Кирилла Вышинского в Киеве, уголовные дела на его коллег в Эстонии. Все идет к тому, что скоро сам факт сотрудничества с российскими СМИ будет считаться преступлением в странах, находящихся в сфере влияния западного блока", - считает политик.По мнению Паниной, сегодня только наивный думает, что все эти истории являются "перегибами на местах", но, по ее словам, за всем этим хорошо виден "почерк глобальных игроков, раздающих указания вассалам"."Пока мы обсуждаем, нужно или не нужно принимать закон об иноагентах-физических лицах, получающих помощь из-за рубежа, в сфере влияния Запада жестоко прессуют всех, кого подозревают в реальной или мнимой "пророссийскости", - подчеркнула политик.МИД РФ назвал действия властей Латвии в отношении русскоязычных журналистов карательной акцией и вопиющим примером попрания основ демократического общества – свободы СМИ и выражения мнений. В дипломатическом ведомстве РФ отметили, что санкции имеют персональный характер, относятся лично к генеральному директору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву и не могут распространяться на всех, кто сотрудничает с медиахолдингом. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян выразила надежду, что Россия ответит на уголовные дела против русскоязычных журналистов.

https://ria.ru/20201204/piket-1587671937.html

https://ria.ru/20201204/latviya-1587666130.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кирилл вышинский, восточная европа, маргарита симоньян, эстония, латвия, в мире