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Стрингер из Латвии рассказала о многочасовом обыске у нее дома
Стрингер из Латвии рассказала о многочасовом обыске у нее дома
Журналист Алла Березовская, в доме которой Служба госбезопасности Латвии провела обыск по подозрению в нарушении международных санкций, назвала корректными... РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T14:04
2020-12-04T14:46
sputnik латвия
евросоюз
маргарита симоньян
латвия
рига
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РИГА, 4 дек – РИА Новости. Журналист Алла Березовская, в доме которой Служба госбезопасности Латвии провела обыск по подозрению в нарушении международных санкций, назвала корректными действия сотрудников ведомства, однако заявила, что не понимает, как можно "судить журналиста за статьи".Sputnik Ближнее зарубежье ранее сообщил, что русскоязычным латвийским журналистам, в том числе сотрудничающим с порталами Sputnik Латвия и Baltnews, предъявлены обвинения по статье о нарушении режима санкций Евросоюза, у них прошли обыски, взята подписка о невыезде. По данным агентства, обвинения предъявлены по статье 84 уголовного закона Латвии - нарушение режима санкций Евросоюза, наказание - от денежного штрафа до тюремного заключения. Sputnik Латвия и Baltnews связаны с медиагруппой МИА "Россия сегодня". При этом пишущие для этих СМИ латвийские журналисты не являются их сотрудниками, а выступают лишь как внештатные авторы.МИД РФ назвал действия властей Латвии в отношении русскоязычных журналистов карательной акцией и вопиющим примером попрания основ демократического общества – свободы СМИ и выражения мнений. В дипломатическом ведомстве РФ отметили, что санкции имеют персональный характер, относятся лично к генеральному директору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву и не могут распространяться на всех, кто сотрудничает с медиахолдингом. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян выразила надежду, что Россия ответит на уголовные дела против русскоязычных журналистов."Тщательный обыск дома в поисках нарушенных санкций на несколько часов со всеми вытекающими последствиями. Но, в принципе, все проходило в корректной форме, если бы не резко подскочившее давление - 176 на 114 и пульс 132... Но особенно мучительно было оставаться без средств связи", - написала Березовская в своей странице в Facebook.Журналист отметила, что ей было непонятно, почему сотрудники СГБ приехали к ней вечером, а не провели обыск утром."Не понимаю, почему меня оставили на десерт и приехали на ночь глядя? Я предложила им встретиться утром при свете дня в хорошо нам знакомом доме, но увы - против процедуры не попрешь! Мне предстояла долгая дорога из Юрмалы по празднично украшенной Риге... Как я поняла со слов следователя, я тоже теперь подозреваемая по 84 статье - нарушение режима санкций ЕС. Как можно судить музыканта за музыку? Поэта за стихи? Журналиста - за статьи? В европейской стране?!.. В 21-м веке?.. Оказывается, в Латвии можно. Ну что ж, видимо, придется пройти через это. На войне - как на войне, и в плен берут, и трофеи прихватывают. Спасибо друзья выручили - дали старенький компьютер", - написала Березовская.
https://ria.ru/20201204/latviya-1587660251.html
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sputnik латвия, евросоюз, маргарита симоньян, латвия, рига, в мире

Стрингер из Латвии рассказала о многочасовом обыске у нее дома

14:04 04.12.2020 (обновлено: 14:46 04.12.2020)
 
© Государственная полиция ЛатвииЛатвийская полиция
Латвийская полиция - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
© Государственная полиция Латвии
Читать ria.ru в
РИГА, 4 дек – РИА Новости. Журналист Алла Березовская, в доме которой Служба госбезопасности Латвии провела обыск по подозрению в нарушении международных санкций, назвала корректными действия сотрудников ведомства, однако заявила, что не понимает, как можно "судить журналиста за статьи".
Sputnik Ближнее зарубежье ранее сообщил, что русскоязычным латвийским журналистам, в том числе сотрудничающим с порталами Sputnik Латвия и Baltnews, предъявлены обвинения по статье о нарушении режима санкций Евросоюза, у них прошли обыски, взята подписка о невыезде. По данным агентства, обвинения предъявлены по статье 84 уголовного закона Латвии - нарушение режима санкций Евросоюза, наказание - от денежного штрафа до тюремного заключения. Sputnik Латвия и Baltnews связаны с медиагруппой МИА "Россия сегодня". При этом пишущие для этих СМИ латвийские журналисты не являются их сотрудниками, а выступают лишь как внештатные авторы.
Полиция Латвии - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
13:27
В Латвии подтвердили проведение обысков у стрингеров Sputnik и Baltnews
МИД РФ назвал действия властей Латвии в отношении русскоязычных журналистов карательной акцией и вопиющим примером попрания основ демократического общества – свободы СМИ и выражения мнений. В дипломатическом ведомстве РФ отметили, что санкции имеют персональный характер, относятся лично к генеральному директору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву и не могут распространяться на всех, кто сотрудничает с медиахолдингом. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян выразила надежду, что Россия ответит на уголовные дела против русскоязычных журналистов.
"Тщательный обыск дома в поисках нарушенных санкций на несколько часов со всеми вытекающими последствиями. Но, в принципе, все проходило в корректной форме, если бы не резко подскочившее давление - 176 на 114 и пульс 132... Но особенно мучительно было оставаться без средств связи", - написала Березовская в своей странице в Facebook.

ТАКОЙ ВОТ - АХТУНГ-4.. ДРУЗЬЯ, Я УЖЕ НА СВОБОДЕ, ХОТЯ И В СТАТУСЕ ПОДОЗРЕВАЕМОЙ. ДА-ДА, ВЫ УГАДАЛИ - ЗА НАРУШЕНИЕ...

Опубликовано Аллой Березовской Четверг, 3 декабря 2020 г.
Журналист отметила, что ей было непонятно, почему сотрудники СГБ приехали к ней вечером, а не провели обыск утром.
"Не понимаю, почему меня оставили на десерт и приехали на ночь глядя? Я предложила им встретиться утром при свете дня в хорошо нам знакомом доме, но увы - против процедуры не попрешь! Мне предстояла долгая дорога из Юрмалы по празднично украшенной Риге... Как я поняла со слов следователя, я тоже теперь подозреваемая по 84 статье - нарушение режима санкций ЕС. Как можно судить музыканта за музыку? Поэта за стихи? Журналиста - за статьи? В европейской стране?!.. В 21-м веке?.. Оказывается, в Латвии можно. Ну что ж, видимо, придется пройти через это. На войне - как на войне, и в плен берут, и трофеи прихватывают. Спасибо друзья выручили - дали старенький компьютер", - написала Березовская.
Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Минске - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
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