https://ria.ru/20201204/kulikov-1587633843.html
Мишустин освободил Сергея Куликова от должности зампреда ВПК
Мишустин освободил Сергея Куликова от должности зампреда ВПК
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил Сергея Куликова от должности первого зампредседателя Военно-промышленной комиссии РФ, следует из распоряжения,... РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T11:26
2020-12-04T11:26
2020-12-04T11:26
сергей куликов
михаил мишустин
роснано
анатолий чубайс
политика
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил Сергея Куликова от должности первого зампредседателя Военно-промышленной комиссии РФ, следует из распоряжения, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации."Освободить куликова Сергея Александровича от должности первого заместителя председателя коллегии Военно-промышленной комиссии РФ в связи с переходом на другую работу", - говорится в документе.Правительство РФ в четверг утвердило директиву для избрания Куликова главой "Роснано" сроком на пять лет. На этом посту он сменит Чубайса. В четверг Чубайс заявил, что это его последний день в "Роснано".
https://ria.ru/20201203/rosnano-1587443063.html
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сергей куликов, михаил мишустин, роснано, анатолий чубайс, политика