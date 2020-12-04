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Мишустин освободил Сергея Куликова от должности зампреда ВПК
Мишустин освободил Сергея Куликова от должности зампреда ВПК
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил Сергея Куликова от должности первого зампредседателя Военно-промышленной комиссии РФ, следует из распоряжения,... РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T11:26
2020-12-04T11:26
сергей куликов
михаил мишустин
роснано
анатолий чубайс
политика
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил Сергея Куликова от должности первого зампредседателя Военно-промышленной комиссии РФ, следует из распоряжения, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации."Освободить куликова Сергея Александровича от должности первого заместителя председателя коллегии Военно-промышленной комиссии РФ в связи с переходом на другую работу", - говорится в документе.Правительство РФ в четверг утвердило директиву для избрания Куликова главой "Роснано" сроком на пять лет. На этом посту он сменит Чубайса. В четверг Чубайс заявил, что это его последний день в "Роснано".
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сергей куликов, михаил мишустин, роснано, анатолий чубайс, политика

Мишустин освободил Сергея Куликова от должности зампреда ВПК

11:26 04.12.2020
 
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин на 25-й регулярной встрече глав правительств России и КНР
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на 25-й регулярной встрече глав правительств России и КНР - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил Сергея Куликова от должности первого зампредседателя Военно-промышленной комиссии РФ, следует из распоряжения, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
"Освободить куликова Сергея Александровича от должности первого заместителя председателя коллегии Военно-промышленной комиссии РФ в связи с переходом на другую работу", - говорится в документе.
Правительство РФ в четверг утвердило директиву для избрания Куликова главой "Роснано" сроком на пять лет. На этом посту он сменит Чубайса. В четверг Чубайс заявил, что это его последний день в "Роснано".
Сергей Куликов - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
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Сергей КуликовМихаил МишустинРоснаноАнатолий ЧубайсПолитика
 
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