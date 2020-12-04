https://ria.ru/20201204/kulikov-1587633843.html

Мишустин освободил Сергея Куликова от должности зампреда ВПК

Мишустин освободил Сергея Куликова от должности зампреда ВПК

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил Сергея Куликова от должности первого зампредседателя Военно-промышленной комиссии РФ, следует из распоряжения,... РИА Новости, 04.12.2020

2020-12-04T11:26

2020-12-04T11:26

2020-12-04T11:26

сергей куликов

михаил мишустин

роснано

анатолий чубайс

политика

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил Сергея Куликова от должности первого зампредседателя Военно-промышленной комиссии РФ, следует из распоряжения, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации."Освободить куликова Сергея Александровича от должности первого заместителя председателя коллегии Военно-промышленной комиссии РФ в связи с переходом на другую работу", - говорится в документе.Правительство РФ в четверг утвердило директиву для избрания Куликова главой "Роснано" сроком на пять лет. На этом посту он сменит Чубайса. В четверг Чубайс заявил, что это его последний день в "Роснано".

https://ria.ru/20201203/rosnano-1587443063.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей куликов, михаил мишустин, роснано, анатолий чубайс, политика