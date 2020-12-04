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Краснодарский край
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Кубань инициирует изменение законодательства в части поддержки IT-сферы
Кубань инициирует изменение законодательства в части поддержки IT-сферы
Краснодарский край инициирует изменение федерального законодательства в части поддержки IT-сферы, говорится в сообщении администрации региона. РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T20:29
2020-12-04T20:29
краснодарский край
вениамин кондратьев
краснодарский край
экономика
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КРАСНОДАР, 4 дек — РИА Новости. Краснодарский край инициирует изменение федерального законодательства в части поддержки IT-сферы, говорится в сообщении администрации региона."Краснодарский край подготовил инициативу об изменении федерального законодательства в части поддержки IT-сферы", - приводятся в релизе слова губернатора края Вениамина Кондратьева.По его словам, важно, чтобы регионы могли напрямую поддерживать отрасль из своего бюджета. "Сейчас это возможно только, если речь идет об IT-проектах в малом и среднем бизнесе или инвестиционных проектах", - пояснил глава края.С этой целью на Кубани уже разработан региональный закон, предусмотрены субсидии на возмещение части затрат при уплате процентов по кредитам, при создании новых рабочих мест, для подготовки или повышении квалификации специалистов."Но для дальнейшего развития отрасли в перечень компаний, которым мы можем оказывать помощь, стоит включить крупные предприятия. Мы бы хотели видеть их, в том числе, в IT-кластере, который планируем создать на территории края. Акцент будет сделан на развитии технологии искусственного интеллекта, технологии больших данных, робототехнике и информационной безопасности", – пояснил губернатор.
https://ria.ru/20201204/biznes-1587748844.html
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вениамин кондратьев, краснодарский край, экономика

Кубань инициирует изменение законодательства в части поддержки IT-сферы

20:29 04.12.2020
 
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Работа с сервером - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
© Fotolia / WavebreakmediaMicro
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КРАСНОДАР, 4 дек — РИА Новости. Краснодарский край инициирует изменение федерального законодательства в части поддержки IT-сферы, говорится в сообщении администрации региона.
"Краснодарский край подготовил инициативу об изменении федерального законодательства в части поддержки IT-сферы", - приводятся в релизе слова губернатора края Вениамина Кондратьева.
По его словам, важно, чтобы регионы могли напрямую поддерживать отрасль из своего бюджета. "Сейчас это возможно только, если речь идет об IT-проектах в малом и среднем бизнесе или инвестиционных проектах", - пояснил глава края.
С этой целью на Кубани уже разработан региональный закон, предусмотрены субсидии на возмещение части затрат при уплате процентов по кредитам, при создании новых рабочих мест, для подготовки или повышении квалификации специалистов.
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"Но для дальнейшего развития отрасли в перечень компаний, которым мы можем оказывать помощь, стоит включить крупные предприятия. Мы бы хотели видеть их, в том числе, в IT-кластере, который планируем создать на территории края. Акцент будет сделан на развитии технологии искусственного интеллекта, технологии больших данных, робототехнике и информационной безопасности", – пояснил губернатор.

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