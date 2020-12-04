https://ria.ru/20201204/krym-1587698899.html

В Госдуме назвали постыдной позицию США по принадлежности Крыма

В Госдуме назвали постыдной позицию США по принадлежности Крыма

Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет назвал постыдной позицию властей США, отказывающихся признавать российскую принадлежность Крыма. РИА Новости, 04.12.2020

2020-12-04T15:54

2020-12-04T15:54

2020-12-04T15:54

стивен биган

михаил шеремет

госдума рф

севастополь

оон

сша

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек - РИА Новости. Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет назвал постыдной позицию властей США, отказывающихся признавать российскую принадлежность Крыма.Ранее заместитель госсекретаря Стивен Биган заявил, что США никогда не признают присоединение Крыма к России."После проведения позорных президентских выборов в США, которые по уровню манипуляций никак не назовешь демократическими, им стоит постыдиться подобных заявлений в отношении Крыма. Именно Крымский референдум стал эталоном демократического выбора и волеизъявления народа. Именно с крымчан американцам надо брать пример как безупречно проводить различные демократические процедуры", - сказал РИА Новости Шеремет.По его словам, Россия не допустит вмешательства США в свою внутреннюю политику. "История меняется. Уверен, время все и всех расставит на свои места, а пока властям США могу только посоветовать никогда не говорить никогда, чтобы потом не пришлось краснеть и оправдываться", - подчеркнул депутат.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20201203/krym-1587472664.html

https://ria.ru/20201202/krym-1587414284.html

севастополь

сша

украина

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стивен биган, михаил шеремет, госдума рф, севастополь, оон, сша, украина