https://ria.ru/20201204/krym-1587657247.html

В Кремле прокомментировали разногласия с Турцией по Крыму

В Кремле прокомментировали разногласия с Турцией по Крыму

Позиция Турции по Крыму – одно из серьезных разногласий между Москвой и Анкарой, РФ терпеливо доводит свое мнение до турецких партнеров, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 04.12.2020

2020-12-04T13:11

2020-12-04T13:11

2020-12-04T15:51

россия

дмитрий песков

турция

республика крым

в мире

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Позиция Турции по Крыму – одно из серьезных разногласий между Москвой и Анкарой, РФ терпеливо доводит свое мнение до турецких партнеров, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.По его словам, отношения между Россией и Турцией важны для Москвы и Анкары, а также для региональной безопасности и стабильности."Мы объясняем свою позицию по Крыму. Эта тема не может обсуждаться никак, но мы доводим свою позицию до наших турецких друзей и продолжим это делать весьма терпеливо и последовательно", - добавил он.

https://ria.ru/20201203/krym-1587479729.html

россия

турция

республика крым

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россия, дмитрий песков, турция, республика крым, в мире