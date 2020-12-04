В Кремле прокомментировали разногласия с Турцией по Крыму
13:11 04.12.2020 (обновлено: 15:51 04.12.2020)
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Позиция Турции по Крыму – одно из серьезных разногласий между Москвой и Анкарой, РФ терпеливо доводит свое мнение до турецких партнеров, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, отношения между Россией и Турцией важны для Москвы и Анкары, а также для региональной безопасности и стабильности.
"Эти отношения носят взаимовыгодный характер и основываются на принципах невмешательства во внутренние дела друг друга и уважение интересов друг друга. Вместе с тем, разумеется, в наших отношениях есть и разногласия. Крым относится к серьезным разногласиям, здесь у нас диаметрально противоположная точка зрения. Мы продолжим доводить до наших турецких визави нашу последовательную позицию по Крыму", - сказал Песков.
"Мы объясняем свою позицию по Крыму. Эта тема не может обсуждаться никак, но мы доводим свою позицию до наших турецких друзей и продолжим это делать весьма терпеливо и последовательно", - добавил он.