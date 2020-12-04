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В Кремле прокомментировали разногласия с Турцией по Крыму
В Кремле прокомментировали разногласия с Турцией по Крыму
Позиция Турции по Крыму – одно из серьезных разногласий между Москвой и Анкарой, РФ терпеливо доводит свое мнение до турецких партнеров, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T13:11
2020-12-04T15:51
россия
дмитрий песков
турция
республика крым
в мире
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Позиция Турции по Крыму – одно из серьезных разногласий между Москвой и Анкарой, РФ терпеливо доводит свое мнение до турецких партнеров, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.По его словам, отношения между Россией и Турцией важны для Москвы и Анкары, а также для региональной безопасности и стабильности."Мы объясняем свою позицию по Крыму. Эта тема не может обсуждаться никак, но мы доводим свою позицию до наших турецких друзей и продолжим это делать весьма терпеливо и последовательно", - добавил он.
https://ria.ru/20201203/krym-1587479729.html
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россия, дмитрий песков, турция, республика крым, в мире

В Кремле прокомментировали разногласия с Турцией по Крыму

13:11 04.12.2020 (обновлено: 15:51 04.12.2020)
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЯлта
Ялта - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Позиция Турции по Крыму – одно из серьезных разногласий между Москвой и Анкарой, РФ терпеливо доводит свое мнение до турецких партнеров, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, отношения между Россией и Турцией важны для Москвы и Анкары, а также для региональной безопасности и стабильности.

"Эти отношения носят взаимовыгодный характер и основываются на принципах невмешательства во внутренние дела друг друга и уважение интересов друг друга. Вместе с тем, разумеется, в наших отношениях есть и разногласия. Крым относится к серьезным разногласиям, здесь у нас диаметрально противоположная точка зрения. Мы продолжим доводить до наших турецких визави нашу последовательную позицию по Крыму", - сказал Песков.

"Мы объясняем свою позицию по Крыму. Эта тема не может обсуждаться никак, но мы доводим свою позицию до наших турецких друзей и продолжим это делать весьма терпеливо и последовательно", - добавил он.
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