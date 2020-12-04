https://ria.ru/20201204/krym-1587638839.html

Украина направила ноту Польше из-за календаря с российским Крымом

Украина направила ноту Польше из-за календаря с российским Крымом

Посольство Украины в Польше направило ноту польскому Министерству иностранных дел из-за календаря на 2021 год, где Крым обозначен как часть России, заявил в... РИА Новости, 04.12.2020

2020-12-04T11:44

2020-12-04T11:44

2020-12-04T13:51

андрей дещица

мид польши

республика крым

севастополь

украина

в мире

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КИЕВ, 4 дек — РИА Новости. Посольство Украины в Польше направило ноту польскому Министерству иностранных дел из-за календаря на 2021 год, где Крым обозначен как часть России, заявил в пятницу украинский посол Андрей Дещица.Ранее украинские СМИ сообщили, что в религиозном календаре мусульман Польши на 2021 год под изображениями мечетей в Симферополе, Феодосии, Бахчисарае и Старом Крыму размещена надпись о территориальной принадлежности к Российской Федерации.Как сообщил Дещица, посольство сначала обратилось в Религиозное объединение мусульман Польши с просьбой исправить надпись в календаре. Объединение удалило надписи в электронной версии календаря. Посольство направило еще одно письмо в религиозное объединение с просьбой четко указать в календаре принадлежность Крыма к Украине."В связи с тем, что ответа нет, мы направили ноту в МИД Польши, изложив свою позицию", — цитирует Дещицу агентство "Укринформ".По его словам, МИД Польши выразил готовность присоединиться к выяснению этой ситуации, поскольку Религиозное объединение мусульман Польши является организацией, которая финансируется Республикой Польша.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей Республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20201203/krym-1587479729.html

https://ria.ru/20201203/krym-1587555906.html

республика крым

севастополь

украина

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андрей дещица, мид польши, республика крым, севастополь, украина, в мире