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Украина направила ноту Польше из-за календаря с российским Крымом
Украина направила ноту Польше из-за календаря с российским Крымом
Посольство Украины в Польше направило ноту польскому Министерству иностранных дел из-за календаря на 2021 год, где Крым обозначен как часть России, заявил в... РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T11:44
2020-12-04T13:51
андрей дещица
мид польши
республика крым
севастополь
украина
в мире
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КИЕВ, 4 дек — РИА Новости. Посольство Украины в Польше направило ноту польскому Министерству иностранных дел из-за календаря на 2021 год, где Крым обозначен как часть России, заявил в пятницу украинский посол Андрей Дещица.Ранее украинские СМИ сообщили, что в религиозном календаре мусульман Польши на 2021 год под изображениями мечетей в Симферополе, Феодосии, Бахчисарае и Старом Крыму размещена надпись о территориальной принадлежности к Российской Федерации.Как сообщил Дещица, посольство сначала обратилось в Религиозное объединение мусульман Польши с просьбой исправить надпись в календаре. Объединение удалило надписи в электронной версии календаря. Посольство направило еще одно письмо в религиозное объединение с просьбой четко указать в календаре принадлежность Крыма к Украине."В связи с тем, что ответа нет, мы направили ноту в МИД Польши, изложив свою позицию", — цитирует Дещицу агентство "Укринформ".По его словам, МИД Польши выразил готовность присоединиться к выяснению этой ситуации, поскольку Религиозное объединение мусульман Польши является организацией, которая финансируется Республикой Польша.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей Республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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андрей дещица, мид польши, республика крым, севастополь, украина, в мире

Украина направила ноту Польше из-за календаря с российским Крымом

11:44 04.12.2020 (обновлено: 13:51 04.12.2020)
 
CC BY-SA 3.0 / Isee1 / Ukrainian Embassy in WarsawПосольство Украины в Польше
Посольство Украины в Польше - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
CC BY-SA 3.0 / Isee1 / Ukrainian Embassy in Warsaw
Читать ria.ru в
КИЕВ, 4 дек — РИА Новости. Посольство Украины в Польше направило ноту польскому Министерству иностранных дел из-за календаря на 2021 год, где Крым обозначен как часть России, заявил в пятницу украинский посол Андрей Дещица.
Ранее украинские СМИ сообщили, что в религиозном календаре мусульман Польши на 2021 год под изображениями мечетей в Симферополе, Феодосии, Бахчисарае и Старом Крыму размещена надпись о территориальной принадлежности к Российской Федерации.
Религиозный календарь мусульман Польши на 2021 год
Религиозный календарь мусульман Польши на 2021 год - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
Религиозный календарь мусульман Польши на 2021 год
Как сообщил Дещица, посольство сначала обратилось в Религиозное объединение мусульман Польши с просьбой исправить надпись в календаре. Объединение удалило надписи в электронной версии календаря. Посольство направило еще одно письмо в религиозное объединение с просьбой четко указать в календаре принадлежность Крыма к Украине.
"В связи с тем, что ответа нет, мы направили ноту в МИД Польши, изложив свою позицию", — цитирует Дещицу агентство "Укринформ".
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По его словам, МИД Польши выразил готовность присоединиться к выяснению этой ситуации, поскольку Религиозное объединение мусульман Польши является организацией, которая финансируется Республикой Польша.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей Республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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Андрей ДещицаМИД ПольшиРеспублика КрымСевастопольУкраинаВ мире
 
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