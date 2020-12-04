https://ria.ru/20201204/krym-1587617586.html

В Крыму запустят проект по развитию курортных территорий малых городов

В Крыму запустят проект по развитию курортных территорий малых городов

В Крыму запустят пилотный проект по развитию курортных территорий малых городов, сообщил министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко. РИА Новости, 04.12.2020

2020-12-04T14:24

2020-12-04T14:24

2020-12-04T14:24

туризм

вадим волченко (министр курортов и туризма крыма)

туризм

города

новости - туризм

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек — РИА Новости. В Крыму запустят пилотный проект по развитию курортных территорий малых городов, сообщил министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко."У нас есть проект под рабочим названием "Акселератор малых городов Крыма". Я надеюсь, что в следующем году мы его воплотим на примере нескольких населенных пунктов. И в скорой перспективе сможем показать результат", — сказал чиновник.По его словам, тема развития малых городов в том числе будет поднята на X Всероссийском форуме "Открытый Крым", который состоится 10-11 декабря. Ожидается, что в нем примут участие как федеральные, так и международные эксперты."У нас будут гости из Бразилии, Италии и других стран", — уточнил Волченко.

https://ria.ru/20201203/borovsk-1584057750.html

республика крым

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вадим волченко (министр курортов и туризма крыма), туризм, города, новости - туризм, республика крым