https://ria.ru/20201204/krym-1587617586.html
В Крыму запустят проект по развитию курортных территорий малых городов
В Крыму запустят проект по развитию курортных территорий малых городов
В Крыму запустят пилотный проект по развитию курортных территорий малых городов, сообщил министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко. РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T14:24
2020-12-04T14:24
2020-12-04T14:24
туризм
вадим волченко (министр курортов и туризма крыма)
туризм
города
новости - туризм
республика крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/154914/96/1549149644_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_aa1ba4e8f3d589363d2f2882db528bc7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек — РИА Новости. В Крыму запустят пилотный проект по развитию курортных территорий малых городов, сообщил министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко."У нас есть проект под рабочим названием "Акселератор малых городов Крыма". Я надеюсь, что в следующем году мы его воплотим на примере нескольких населенных пунктов. И в скорой перспективе сможем показать результат", — сказал чиновник.По его словам, тема развития малых городов в том числе будет поднята на X Всероссийском форуме "Открытый Крым", который состоится 10-11 декабря. Ожидается, что в нем примут участие как федеральные, так и международные эксперты."У нас будут гости из Бразилии, Италии и других стран", — уточнил Волченко.
https://ria.ru/20201203/borovsk-1584057750.html
республика крым
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/154914/96/1549149644_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_acde966fd46f4248f8ec2821d80f5295.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вадим волченко (министр курортов и туризма крыма), туризм, города, новости - туризм, республика крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек — РИА Новости. В Крыму запустят пилотный проект по развитию курортных территорий малых городов, сообщил министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко.
"У нас есть проект под рабочим названием "Акселератор малых городов Крыма". Я надеюсь, что в следующем году мы его воплотим на примере нескольких населенных пунктов. И в скорой перспективе сможем показать результат", — сказал чиновник.
По его словам, тема развития малых городов в том числе будет поднята на X Всероссийском форуме "Открытый Крым", который состоится 10-11 декабря. Ожидается, что в нем примут участие как федеральные, так и международные эксперты.
"У нас будут гости из Бразилии, Италии и других стран", — уточнил Волченко.