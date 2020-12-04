https://ria.ru/20201204/kriminal-1587688846.html
В новой Москве после смерти выброшенного из окна ребенка возбудили дело
В новой Москве после смерти выброшенного из окна ребенка возбудили дело
Московские следователи завели уголовное дело после гибели грудного ребенка, которого выкинули из окна жилого дома в новой Москве, рассказала журналистам старший РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T15:12
2020-12-04T15:12
2020-12-04T15:12
юлия иванова
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Московские следователи завели уголовное дело после гибели грудного ребенка, которого выкинули из окна жилого дома в новой Москве, рассказала журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.Ранее Иванова рассказала РИА Новости, что годовалого ребенка выкинули из окна жилого дома. По предварительной информации, в квартире находилась мать ребёнка и ее знакомая, которая, предположительно, и выкинула малыша из окна."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего ребёнка)", - сказала она.
https://ria.ru/20200714/1574308501.html
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РИА Новости
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юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф), происшествия