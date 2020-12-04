https://ria.ru/20201204/kriminal-1587688846.html

В новой Москве после смерти выброшенного из окна ребенка возбудили дело

В новой Москве после смерти выброшенного из окна ребенка возбудили дело

Московские следователи завели уголовное дело после гибели грудного ребенка, которого выкинули из окна жилого дома в новой Москве, рассказала журналистам старший РИА Новости, 04.12.2020

2020-12-04T15:12

2020-12-04T15:12

2020-12-04T15:12

юлия иванова

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Московские следователи завели уголовное дело после гибели грудного ребенка, которого выкинули из окна жилого дома в новой Москве, рассказала журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.Ранее Иванова рассказала РИА Новости, что годовалого ребенка выкинули из окна жилого дома. По предварительной информации, в квартире находилась мать ребёнка и ее знакомая, которая, предположительно, и выкинула малыша из окна."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего ребёнка)", - сказала она.

https://ria.ru/20200714/1574308501.html

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2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф), происшествия