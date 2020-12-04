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https://ria.ru/20201204/kriminal-1587650570.html
Блогер Reeflay избивал умершую во время стрима девушку, заявили в СК
Блогер Reeflay избивал умершую во время стрима девушку, заявили в СК
Девушку, впоследствии умершую в Подмосковье в ходе стрима, избивали во время прямых эфиров блогера, рассказала журналистам старший помощник руководителя... РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T12:36
2020-12-04T13:13
ольга врадий
московская область (подмосковье)
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Девушку, впоследствии умершую в Подмосковье в ходе стрима, избивали во время прямых эфиров блогера, рассказала журналистам старший помощник руководителя регионального главка СК РФ Ольга Врадий.Сегодня СК предъявил видеоблогеру Стасу Решетникову (Reeflay) обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего (ч.4 ст.111 УК РФ). Следствие будет просить суд о его аресте."В прямых эфирах, которые вел мужчина в сети интернет, многочисленные зрители наблюдали избиение потерпевшей, а также иные противоправные действия, оценка которым будет дана в ходе следствия. По данным эксперта, у потерпевшей зафиксирована закрытая черепно-мозговая травма, множественные кровоподтёки, субдуральная гематома, которая образовалась в результате не менее трех воздействий по лицу", - сказала она.Врадий добавила, что распространенные в СМИ сведения о беременности умершей не подтвердились.В среду в ходе стрима видеоблогера Reeflay выяснилось, что его девушка, находившаяся в кадре, умерла. Не выключая трансляции, молодой человек вызвал врачей и полицию. Бригада скорой помощи констатировала смерть девушки, на ее теле видимых признаков насильственной смерти не обнаружено.Согласно видеозаписи стрима, опубликованной в YouTube, молодой человек пытался привести девушку в чувство, укрывал ее одеялом и тряс. Блогер плакал и винил себя в смерти девушки, но останавливать трансляцию не стал. Все это время мертвая девушка находилась в кадре, а стример, предположительно, выпивал.
https://ria.ru/20201203/bloger-1587435670.html
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ольга врадий, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф), происшествия

Блогер Reeflay избивал умершую во время стрима девушку, заявили в СК

12:36 04.12.2020 (обновлено: 13:13 04.12.2020)
 
Стрим блогера Станислава Решетникова (Reeflay) на экране монитора
Стрим блогера Станислава Решетникова (Reeflay) на экране монитора - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Девушку, впоследствии умершую в Подмосковье в ходе стрима, избивали во время прямых эфиров блогера, рассказала журналистам старший помощник руководителя регионального главка СК РФ Ольга Врадий.
Сегодня СК предъявил видеоблогеру Стасу Решетникову (Reeflay) обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего (ч.4 ст.111 УК РФ). Следствие будет просить суд о его аресте.
Кадр стрима блогера Станислава Решетникова (Reeflay) - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
Вчера, 01:03
Соседка блогера сообщила о скандале перед смертью девушки во время стрима
"В прямых эфирах, которые вел мужчина в сети интернет, многочисленные зрители наблюдали избиение потерпевшей, а также иные противоправные действия, оценка которым будет дана в ходе следствия. По данным эксперта, у потерпевшей зафиксирована закрытая черепно-мозговая травма, множественные кровоподтёки, субдуральная гематома, которая образовалась в результате не менее трех воздействий по лицу", - сказала она.
Врадий добавила, что распространенные в СМИ сведения о беременности умершей не подтвердились.
В среду в ходе стрима видеоблогера Reeflay выяснилось, что его девушка, находившаяся в кадре, умерла. Не выключая трансляции, молодой человек вызвал врачей и полицию. Бригада скорой помощи констатировала смерть девушки, на ее теле видимых признаков насильственной смерти не обнаружено.
Согласно видеозаписи стрима, опубликованной в YouTube, молодой человек пытался привести девушку в чувство, укрывал ее одеялом и тряс. Блогер плакал и винил себя в смерти девушки, но останавливать трансляцию не стал. Все это время мертвая девушка находилась в кадре, а стример, предположительно, выпивал.
Блогер Андрей Бурим (Mellstroy) - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
23 октября, 10:01
На избившего девушку блогера Бурима завели дело, сообщил источник
 
Ольга ВрадийМосковская область (Подмосковье)Следственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
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