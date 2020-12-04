https://ria.ru/20201204/kriminal-1587650570.html

Блогер Reeflay избивал умершую во время стрима девушку, заявили в СК

Блогер Reeflay избивал умершую во время стрима девушку, заявили в СК

Девушку, впоследствии умершую в Подмосковье в ходе стрима, избивали во время прямых эфиров блогера, рассказала журналистам старший помощник руководителя... РИА Новости, 04.12.2020

2020-12-04T12:36

2020-12-04T12:36

2020-12-04T13:13

ольга врадий

московская область (подмосковье)

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Девушку, впоследствии умершую в Подмосковье в ходе стрима, избивали во время прямых эфиров блогера, рассказала журналистам старший помощник руководителя регионального главка СК РФ Ольга Врадий.Сегодня СК предъявил видеоблогеру Стасу Решетникову (Reeflay) обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего (ч.4 ст.111 УК РФ). Следствие будет просить суд о его аресте."В прямых эфирах, которые вел мужчина в сети интернет, многочисленные зрители наблюдали избиение потерпевшей, а также иные противоправные действия, оценка которым будет дана в ходе следствия. По данным эксперта, у потерпевшей зафиксирована закрытая черепно-мозговая травма, множественные кровоподтёки, субдуральная гематома, которая образовалась в результате не менее трех воздействий по лицу", - сказала она.Врадий добавила, что распространенные в СМИ сведения о беременности умершей не подтвердились.В среду в ходе стрима видеоблогера Reeflay выяснилось, что его девушка, находившаяся в кадре, умерла. Не выключая трансляции, молодой человек вызвал врачей и полицию. Бригада скорой помощи констатировала смерть девушки, на ее теле видимых признаков насильственной смерти не обнаружено.Согласно видеозаписи стрима, опубликованной в YouTube, молодой человек пытался привести девушку в чувство, укрывал ее одеялом и тряс. Блогер плакал и винил себя в смерти девушки, но останавливать трансляцию не стал. Все это время мертвая девушка находилась в кадре, а стример, предположительно, выпивал.

https://ria.ru/20201203/bloger-1587435670.html

https://ria.ru/20201023/kriminal-1581135684.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ольга врадий, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф), происшествия