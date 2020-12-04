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Блогеру Reeflay предъявили обвинение после смерти девушки во время стрима
Блогеру Reeflay предъявили обвинение после смерти девушки во время стрима
Блогеру, на стриме которого умерла девушка в Подмосковье, предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, сообщила журналистам старший... РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T12:33
2020-12-04T13:51
ольга врадий
следственный комитет россии (ск рф)
раменское
московская область (подмосковье)
происшествия
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Блогеру, на стриме которого умерла девушка в Подмосковье, предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, сообщила журналистам старший помощник руководителя областного главка СК России Ольга Врадий."Следователем следственного отдела по городу Раменское ГСУ СК России по Московской области 30-летнему блогеру предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть девушки (часть 4 статьи 111 УК России). В настоящее время с его участием проводятся следственные действия. Сегодня следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу", — сказала она.
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раменское
московская область (подмосковье)
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ольга врадий, следственный комитет россии (ск рф), раменское, московская область (подмосковье), происшествия

Блогеру Reeflay предъявили обвинение после смерти девушки во время стрима

12:33 04.12.2020 (обновлено: 13:51 04.12.2020)
 
Кадр стрима блогера Станислава Решетникова (Reeflay)
Кадр стрима блогера Станислава Решетникова (Reeflay) - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Блогеру, на стриме которого умерла девушка в Подмосковье, предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, сообщила журналистам старший помощник руководителя областного главка СК России Ольга Врадий.
"Следователем следственного отдела по городу Раменское ГСУ СК России по Московской области 30-летнему блогеру предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть девушки (часть 4 статьи 111 УК России). В настоящее время с его участием проводятся следственные действия. Сегодня следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу", — сказала она.
Стрим блогера Станислава Решетникова (Reeflay) на экране монитора - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
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Ольга ВрадийСледственный комитет России (СК РФ)РаменскоеМосковская область (Подмосковье)Происшествия
 
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