https://ria.ru/20201204/kriminal-1587649993.html
Блогеру Reeflay предъявили обвинение после смерти девушки во время стрима
Блогеру Reeflay предъявили обвинение после смерти девушки во время стрима
Блогеру, на стриме которого умерла девушка в Подмосковье, предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, сообщила журналистам старший... РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T12:33
2020-12-04T12:33
2020-12-04T13:51
ольга врадий
следственный комитет россии (ск рф)
раменское
московская область (подмосковье)
происшествия
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Блогеру, на стриме которого умерла девушка в Подмосковье, предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, сообщила журналистам старший помощник руководителя областного главка СК России Ольга Врадий."Следователем следственного отдела по городу Раменское ГСУ СК России по Московской области 30-летнему блогеру предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть девушки (часть 4 статьи 111 УК России). В настоящее время с его участием проводятся следственные действия. Сегодня следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу", — сказала она.
https://ria.ru/20201203/bloger-1587498698.html
раменское
московская область (подмосковье)
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ольга врадий, следственный комитет россии (ск рф), раменское, московская область (подмосковье), происшествия