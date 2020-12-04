https://ria.ru/20201204/kriminal-1587649993.html

Блогеру Reeflay предъявили обвинение после смерти девушки во время стрима

Блогеру Reeflay предъявили обвинение после смерти девушки во время стрима

Блогеру, на стриме которого умерла девушка в Подмосковье, предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, сообщила журналистам старший... РИА Новости, 04.12.2020

2020-12-04T12:33

2020-12-04T12:33

2020-12-04T13:51

ольга врадий

следственный комитет россии (ск рф)

раменское

московская область (подмосковье)

происшествия

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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Блогеру, на стриме которого умерла девушка в Подмосковье, предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, сообщила журналистам старший помощник руководителя областного главка СК России Ольга Врадий."Следователем следственного отдела по городу Раменское ГСУ СК России по Московской области 30-летнему блогеру предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть девушки (часть 4 статьи 111 УК России). В настоящее время с его участием проводятся следственные действия. Сегодня следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу", — сказала она.

https://ria.ru/20201203/bloger-1587498698.html

раменское

московская область (подмосковье)

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ольга врадий, следственный комитет россии (ск рф), раменское, московская область (подмосковье), происшествия