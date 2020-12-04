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Врач объяснил, как избавиться от ночных кошмаров
Врач объяснил, как избавиться от ночных кошмаров
Чтобы избавиться от ночных кошмаров, нужно избегать перенапряжения и не усиливать стресс, такие советы дал в беседе с "Вечерней Москвой" профессор, доктор... РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T06:46
2020-12-04T06:46
2020-12-04T06:46
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общество
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МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Чтобы избавиться от ночных кошмаров, нужно избегать перенапряжения и не усиливать стресс, такие советы дал в беседе с "Вечерней Москвой" профессор, доктор медицинских наук Роман Бузунов."Посмотрели новости 15 минут утром, не надо больше мониторить информацию, не усугубляйте стресс. Посмотрите в окно, погуляйте по возможности. Регулярная физическая нагрузка — лучшее антистрессовое и противотревожное средство. Идите гулять, десять тысяч шагов сделайте, бегайте. Не тонизируйте себя кофеином", — сказал сомнолог.По словам медика, "чтобы хорошо спать, нужно хорошо прожить день".Он добавил, что кошмары, которые видят во сне люди, делятся на две категории. "Первый — если человеку периодически снятся различные сюжеты. Они являются своеобразным мультимедийным проигрыванием ситуаций, когда мозг пытается найти выход. Если ситуация разрешается, он адаптируется и забывает о случившемся. Вторая категория — навязчивые кошмары. Человек регулярно возвращается к пугающему сновидению и не может принять решение, забыть и адаптироваться", - пояснил профессор.
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здоровье, сон, общество
МОСКВА, 4 дек – РИА Новости.
Чтобы избавиться от ночных кошмаров, нужно избегать перенапряжения и не усиливать стресс, такие советы дал в беседе с "Вечерней Москвой
" профессор, доктор медицинских наук Роман Бузунов.
"Посмотрели новости 15 минут утром, не надо больше мониторить информацию, не усугубляйте стресс. Посмотрите в окно, погуляйте по возможности. Регулярная физическая нагрузка — лучшее антистрессовое и противотревожное средство. Идите гулять, десять тысяч шагов сделайте, бегайте. Не тонизируйте себя кофеином", — сказал сомнолог.
По словам медика, "чтобы хорошо спать, нужно хорошо прожить день".
Он добавил, что кошмары, которые видят во сне
люди, делятся на две категории.
"Первый — если человеку периодически снятся различные сюжеты. Они являются своеобразным мультимедийным проигрыванием ситуаций, когда мозг пытается найти выход. Если ситуация разрешается, он адаптируется и забывает о случившемся. Вторая категория — навязчивые кошмары. Человек регулярно возвращается к пугающему сновидению и не может принять решение, забыть и адаптироваться", - пояснил профессор.