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В Москве за сутки умерли 74 пациента с коронавирусом
В Москве за сутки умерли 74 пациента с коронавирусом
Еще 74 пациента с коронавирусом скончались в Москве за сутки, общее число умерших достигло 9277, следует из данных оперативного штаба. РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T23:21
2020-12-04T23:21
2020-12-04T23:21
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Еще 74 пациента с коронавирусом скончались в Москве за сутки, общее число умерших достигло 9277, следует из данных оперативного штаба."В Москве скончались 74 пациента, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - говорится в сообщении.Сутками ранее сообщалось о 77 умерших.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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