https://ria.ru/20201204/koronavirus-1587766655.html

В Москве за сутки умерли 74 пациента с коронавирусом

В Москве за сутки умерли 74 пациента с коронавирусом

Еще 74 пациента с коронавирусом скончались в Москве за сутки, общее число умерших достигло 9277, следует из данных оперативного штаба. РИА Новости, 04.12.2020

2020-12-04T23:21

2020-12-04T23:21

2020-12-04T23:21

распространение нового коронавируса

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коронавирус covid-19

здоровье - общество

москва

общество

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Еще 74 пациента с коронавирусом скончались в Москве за сутки, общее число умерших достигло 9277, следует из данных оперативного штаба."В Москве скончались 74 пациента, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - говорится в сообщении.Сутками ранее сообщалось о 77 умерших.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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