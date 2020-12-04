https://ria.ru/20201204/koronavirus-1587705336.html

В Москве выявили торговцев поддельными справками об отсутствии COVID-19

В Москве выявили торговцев поддельными справками об отсутствии COVID-19

Уголовное дело возбуждено в Москве по факту сбыта в интернете поддельных справок об отсутствии коронавируса, сообщает столичная прокуратура; как уточнил... РИА Новости, 04.12.2020

2020-12-04T16:22

2020-12-04T16:22

2020-12-04T16:36

здоровье - общество

распространение нового коронавируса

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коронавирус covid-19

москва

происшествия

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в Москве по факту сбыта в интернете поддельных справок об отсутствии коронавируса, сообщает столичная прокуратура; как уточнил источник РИА Новости, речь идет о поддельных справках компании "Гемотест".Лефортовская межрайонная прокуратура, изучив "материал проверки об отказе в возбуждении уголовного дела по обращению представителя частной лаборатории" о продаже в интернете "заведомо поддельных медицинских справок", выяснила, что незаконно изготовленную медсправку об отрицательном результате теста на COVID-19 продали в сети за 2,5 тысячи рублей."Необоснованное решение об отказе в возбуждении уголовного дела межрайонной прокуратурой отменено, по результатам дополнительной проверки возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 327 (сбыт поддельного документа) УК РФ", - добавляется в сообщении.По информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, в деле фигурируют поддельные справки "Гемотеста". "Речь идет о продаже в интернете поддельных справок компании "Гемотест", - сказал собеседник агентства.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201026/koronavirus-1581539221.html

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здоровье - общество, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, происшествия