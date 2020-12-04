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В Москве выявили торговцев поддельными справками об отсутствии COVID-19
В Москве выявили торговцев поддельными справками об отсутствии COVID-19
Уголовное дело возбуждено в Москве по факту сбыта в интернете поддельных справок об отсутствии коронавируса, сообщает столичная прокуратура; как уточнил... РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T16:22
2020-12-04T16:36
здоровье - общество
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коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в Москве по факту сбыта в интернете поддельных справок об отсутствии коронавируса, сообщает столичная прокуратура; как уточнил источник РИА Новости, речь идет о поддельных справках компании "Гемотест".Лефортовская межрайонная прокуратура, изучив "материал проверки об отказе в возбуждении уголовного дела по обращению представителя частной лаборатории" о продаже в интернете "заведомо поддельных медицинских справок", выяснила, что незаконно изготовленную медсправку об отрицательном результате теста на COVID-19 продали в сети за 2,5 тысячи рублей."Необоснованное решение об отказе в возбуждении уголовного дела межрайонной прокуратурой отменено, по результатам дополнительной проверки возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 327 (сбыт поддельного документа) УК РФ", - добавляется в сообщении.По информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, в деле фигурируют поддельные справки "Гемотеста". "Речь идет о продаже в интернете поддельных справок компании "Гемотест", - сказал собеседник агентства.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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здоровье - общество, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, происшествия

В Москве выявили торговцев поддельными справками об отсутствии COVID-19

16:22 04.12.2020 (обновлено: 16:36 04.12.2020)
 
© РИА Новости / Антон ДенисовАвтомобиль Прокуратуры России
Автомобиль Прокуратуры России - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
© РИА Новости / Антон Денисов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в Москве по факту сбыта в интернете поддельных справок об отсутствии коронавируса, сообщает столичная прокуратура; как уточнил источник РИА Новости, речь идет о поддельных справках компании "Гемотест".
Лефортовская межрайонная прокуратура, изучив "материал проверки об отказе в возбуждении уголовного дела по обращению представителя частной лаборатории" о продаже в интернете "заведомо поддельных медицинских справок", выяснила, что незаконно изготовленную медсправку об отрицательном результате теста на COVID-19 продали в сети за 2,5 тысячи рублей.
"Необоснованное решение об отказе в возбуждении уголовного дела межрайонной прокуратурой отменено, по результатам дополнительной проверки возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 327 (сбыт поддельного документа) УК РФ", - добавляется в сообщении.
По информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, в деле фигурируют поддельные справки "Гемотеста". "Речь идет о продаже в интернете поддельных справок компании "Гемотест", - сказал собеседник агентства.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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