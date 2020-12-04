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В США выявили рекордные 217 тысяч новых случаев коронавируса
В США выявили рекордные 217 тысяч новых случаев коронавируса
Число случаев заражения коронавирусом в США за последние сутки увеличилось на рекордный показатель - зафиксированы более 217 тысяч новых случаев, сообщает... РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T15:05
2020-12-04T15:12
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коронавирусы
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в США за последние сутки увеличилось на рекордный показатель - зафиксированы более 217 тысяч новых случаев, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.Ранее рекорд заражений был зафиксирован 28 ноября и составил более 205 тысяч.По данным университета, за минувшие 24 часа в США зафиксировали 217 664 новых случаев заражения, скончались еще 2 879 пациентов с подтвержденным заболеванием.По информации университета Джонса Хопкинса, с начала эпидемии в США выявили 14 147 754 случая заражения коронавирусом, скончались более 270 тысяч человек. Выздоровели более 5 миллионов заразившихся.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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в мире, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, сша

В США выявили рекордные 217 тысяч новых случаев коронавируса

15:05 04.12.2020 (обновлено: 15:12 04.12.2020)
 
© AP Photo / David J. PhillipПациента на носилках доставляют в Объединенный мемориальный медицинский центр в Хьюстоне
Пациента на носилках доставляют в Объединенный мемориальный медицинский центр в Хьюстоне - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
© AP Photo / David J. Phillip
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в США за последние сутки увеличилось на рекордный показатель - зафиксированы более 217 тысяч новых случаев, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
Ранее рекорд заражений был зафиксирован 28 ноября и составил более 205 тысяч.
По данным университета, за минувшие 24 часа в США зафиксировали 217 664 новых случаев заражения, скончались еще 2 879 пациентов с подтвержденным заболеванием.
По информации университета Джонса Хопкинса, с начала эпидемии в США выявили 14 147 754 случая заражения коронавирусом, скончались более 270 тысяч человек. Выздоровели более 5 миллионов заразившихся.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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