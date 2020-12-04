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Более семи тысяч российских военнослужащих сделали прививку от COVID-19
Более семи тысяч российских военнослужащих сделали прививку от COVID-19
Более 7 тысяч военнослужащих уже прошли вакцинацию от коронавируса, сообщил заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов на селекторном совещании в пятницу. РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T12:24
2020-12-04T12:24
2020-12-04T12:24
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Более 7 тысяч военнослужащих уже прошли вакцинацию от коронавируса, сообщил заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов на селекторном совещании в пятницу."По состоянию на начало декабря получено 14,5 тысяч доз вакцины. Указанный объем распределен в военные округа, Северный флот и центральный аппарат министерства обороны Российской Федерации. Уже вакцинированы 7 175 военнослужащих", - сказал Иванов.По его словам, все требования по соблюдению "холодовой цепи" при транспортировке вакцины в округах выполнены, для чего заблаговременно закуплены более 100 термоконтейнеров и морозильных камер."В настоящее время ежесуточно прививаются более 1,5 тысяч военнослужащих", - добавил замминистра.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, тимур иванов, коронавирусы, здоровье - общество