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Найден препарат, быстро блокирующий передачу коронавируса
Найден препарат, быстро блокирующий передачу коронавируса
Ученые нашли средство, блокирующее передачу коронавируса. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Nature Microbiology. РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T11:12
2020-12-04T11:12
2020-12-04T13:45
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
джорджия
сша
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Ученые нашли средство, блокирующее передачу коронавируса. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Nature Microbiology.Специалисты Университета штата Джорджия проанализировали действие на SARS-CoV-2 противовирусного препарата 4482/EIDD-2801, или молнупиравира, эффективного против вирусов гриппа и обладающего широким спектром действия против РНК-содержащих вирусов.В результате лабораторного исследования на животных выяснилось, что средство показало хороший результат на ранней стадии заболевания. Оно не позволяет COVID-19 прогрессировать до тяжелой формы, сокращает длительность сохранения инфекции в организме и может блокировать передачу вируса в течение первых суток.Ученые отмечают, что, если эффективность препарата подтвердится в ходе клинических испытаний, пациенты с COVID-19 прекратят передавать SARS-CoV-2 окружающим в течение 24 часов после начала лечения.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, здоровье - общество, джорджия, сша
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости.
Ученые нашли средство, блокирующее передачу коронавируса. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Nature Microbiology
.
Специалисты Университета штата Джорджия проанализировали действие на SARS-CoV-2 противовирусного препарата 4482/EIDD-2801, или молнупиравира, эффективного против вирусов гриппа и обладающего широким спектром действия против РНК-содержащих вирусов.
В результате лабораторного исследования на животных выяснилось, что средство показало хороший результат на ранней стадии заболевания. Оно не позволяет COVID-19 прогрессировать до тяжелой формы, сокращает длительность сохранения инфекции в организме и может блокировать передачу вируса в течение первых суток.
Ученые отмечают, что, если эффективность препарата подтвердится в ходе клинических испытаний, пациенты с COVID-19 прекратят передавать SARS-CoV-2 окружающим в течение 24 часов после начала лечения.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.