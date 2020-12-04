https://ria.ru/20201204/koronavirus-1587629974.html

Найден препарат, быстро блокирующий передачу коронавируса

Найден препарат, быстро блокирующий передачу коронавируса

Ученые нашли средство, блокирующее передачу коронавируса. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Nature Microbiology. РИА Новости, 04.12.2020

2020-12-04T11:12

2020-12-04T11:12

2020-12-04T13:45

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

здоровье - общество

джорджия

сша

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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Ученые нашли средство, блокирующее передачу коронавируса. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Nature Microbiology.Специалисты Университета штата Джорджия проанализировали действие на SARS-CoV-2 противовирусного препарата 4482/EIDD-2801, или молнупиравира, эффективного против вирусов гриппа и обладающего широким спектром действия против РНК-содержащих вирусов.В результате лабораторного исследования на животных выяснилось, что средство показало хороший результат на ранней стадии заболевания. Оно не позволяет COVID-19 прогрессировать до тяжелой формы, сокращает длительность сохранения инфекции в организме и может блокировать передачу вируса в течение первых суток.Ученые отмечают, что, если эффективность препарата подтвердится в ходе клинических испытаний, пациенты с COVID-19 прекратят передавать SARS-CoV-2 окружающим в течение 24 часов после начала лечения.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

джорджия

сша

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, здоровье - общество, джорджия, сша