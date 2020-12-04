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В Москве выявили 6868 новых случаев заражения коронавирусом
В Москве выявили 6868 новых случаев заражения коронавирусом
Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве, Санкт-Петербурге, Подмосковье, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T11:04
2020-12-04T11:04
2020-12-04T11:04
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве, Санкт-Петербурге, Подмосковье, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Согласно данным штаба, в Москве зарегистрировано - 6868 новых случаев заболевания, в Санкт-Петербурге - 3694, в Подмосковье - 1223.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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