https://ria.ru/20201204/koronavirus-1587628078.html

В Москве выявили 6868 новых случаев заражения коронавирусом

В Москве выявили 6868 новых случаев заражения коронавирусом

Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве, Санкт-Петербурге, Подмосковье, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 04.12.2020

2020-12-04T11:04

2020-12-04T11:04

2020-12-04T11:04

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

москва

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

общество

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве, Санкт-Петербурге, Подмосковье, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Согласно данным штаба, в Москве зарегистрировано - 6868 новых случаев заболевания, в Санкт-Петербурге - 3694, в Подмосковье - 1223.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

москва

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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