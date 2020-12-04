https://ria.ru/20201204/koronavirus-1587607945.html

В Японии от коронавируса впервые умер человек младше 20 лет

В Японии от коронавируса впервые умер человек младше 20 лет

Первая в стране смерть пациента до 20 лет от коронавируса зафиксирована в Японии, сообщило агентство Киодо со ссылкой на министерство здравоохранения. РИА Новости, 04.12.2020

2020-12-04T08:24

2020-12-04T08:24

2020-12-04T08:24

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

япония

в мире

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ТОКИО, 4 дек – РИА Новости, Ксения Нака. Первая в стране смерть пациента до 20 лет от коронавируса зафиксирована в Японии, сообщило агентство Киодо со ссылкой на министерство здравоохранения.Всего в Японии зафиксировано 156 тысяч случаев заражений за все время эпидемии, 2274 человека скончались. В палатах интенсивной терапии находятся 497 человек.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

япония

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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