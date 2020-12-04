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В Японии от коронавируса впервые умер человек младше 20 лет
В Японии от коронавируса впервые умер человек младше 20 лет
Первая в стране смерть пациента до 20 лет от коронавируса зафиксирована в Японии, сообщило агентство Киодо со ссылкой на министерство здравоохранения. РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T08:24
2020-12-04T08:24
2020-12-04T08:24
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ТОКИО, 4 дек – РИА Новости, Ксения Нака. Первая в стране смерть пациента до 20 лет от коронавируса зафиксирована в Японии, сообщило агентство Киодо со ссылкой на министерство здравоохранения.Всего в Японии зафиксировано 156 тысяч случаев заражений за все время эпидемии, 2274 человека скончались. В палатах интенсивной терапии находятся 497 человек.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, япония, в мире