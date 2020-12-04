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В "Царицыно" нашли нарушение санитарных норм против COVID-19
В "Царицыно" нашли нарушение санитарных норм против COVID-19
Московский Роспотребнадзор нашел нарушения требований санитарного законодательства в музее-заповеднике "Царицыно", сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T07:10
2020-12-04T07:10
распространение нового коронавируса
царицыно (музей-заповедник)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
москва
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Московский Роспотребнадзор нашел нарушения требований санитарного законодательства в музее-заповеднике "Царицыно", сообщается на сайте ведомства.Уточняется, что в музее-заповеднике не представлены документы о техническом обслуживании и эффективности работы системы вентиляции, а в местах общего пользования отсутствуют антисептики. Также не организован контроль за прохождением тестирования на COVID-19 сотрудниками клининговой компании, проводящей уборку в зданиях.Кроме того, несмотря на пять зарегистрированных случаев заболевания коронавирусом, не был усилен дезинфекционный режим, не организовано проведение разъяснительной работы по мерам профилактики, сотрудники не перешли на дистанционный режим. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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царицыно (музей-заповедник), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва

В "Царицыно" нашли нарушение санитарных норм против COVID-19

07:10 04.12.2020
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкВход в парк "Царицыно"
Вход в парк Царицыно - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Московский Роспотребнадзор нашел нарушения требований санитарного законодательства в музее-заповеднике "Царицыно", сообщается на сайте ведомства.
"В отношении юридического и должностного лиц ГБУК города Москвы "ГМЗ "Царицыно" составлены протоколы об административном правонарушении по ч.2 ст.6.3 КоАП РФ. С учетом того, что по указанной статье решение принимает суд, административные материалы будут направлены в Нагатинский районный суд", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в музее-заповеднике не представлены документы о техническом обслуживании и эффективности работы системы вентиляции, а в местах общего пользования отсутствуют антисептики. Также не организован контроль за прохождением тестирования на COVID-19 сотрудниками клининговой компании, проводящей уборку в зданиях.
Кроме того, несмотря на пять зарегистрированных случаев заболевания коронавирусом, не был усилен дезинфекционный режим, не организовано проведение разъяснительной работы по мерам профилактики, сотрудники не перешли на дистанционный режим.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаЦарицыно (музей-заповедник)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Москва
 
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