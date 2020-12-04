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Украинские СМИ сообщили о драках пациентов с COVID-19 за кислород
Украинские СМИ сообщили о драках пациентов с COVID-19 за кислород
В больницах Николаевской области на Украине пациенты с коронавирусом дерутся за кислород, чтобы подышать, сообщает издание "Обозреватель". РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T06:34
2020-12-04T06:34
2020-12-04T11:42
распространение нового коронавируса
денис шмыгаль
коронавирус covid-19
ситуация на украине
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максим степанов
николаевская область
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. В больницах Николаевской области на Украине пациенты с коронавирусом дерутся за кислород, чтобы подышать, сообщает издание "Обозреватель".Ситуация в Николаевской области, как отмечается в материале, близка к критической: в ряде учреждений уже заняты все койки, не хватает кислорода и медицинского персонала.Одна из бывших пациенток рассказала, что медперсонал в таких условиях делает все возможное, но кислорода не хватает. "Порой дышали несколько человек по очереди по 10-15 минут от одной точки. Если кто-то задерживал маску на минуту, то и до рукопашной доходило", — сообщила она.Семейный врач из Николаева в интервью "Обозревателю" сравнил свой рабочий день с "адом". "Очереди под дверями, половина из них не записана на прием, потому что уже нет мест. Пристроить пациента в больницу очень сложно", — рассказал он.По ее словам, многие врачи уже уволились или ищут такую возможность.Ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов не исключил, что в стране могут ввести тотальный карантин на новогодние праздники. Позже премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что правительство рассматривает возможность ужесточения карантина из-за коронавируса.По данным Минздрава Украины, общее число COVID-19 в стране превысило 700 тысяч, более 335 тысяч человек выздоровели, еще 12 тысяч скончались.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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денис шмыгаль, коронавирус covid-19, ситуация на украине, николаев (украина), максим степанов, николаевская область, украина
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости.
В больницах Николаевской области
на Украине
пациенты с коронавирусом дерутся за кислород, чтобы подышать, сообщает издание "Обозреватель"
.
Ситуация в Николаевской области, как отмечается в материале, близка к критической: в ряде учреждений уже заняты все койки, не хватает кислорода и медицинского персонала.
"Нужно менять кислородные маски: кому-то стало легче — дай подышать другому. Один лежит с сатурацией ниже 80 и смотрит, как его сосед дышит кислородом. Люди буквально ползут к окнам, чтобы открыть и подышать", — приводит издание слова медицинской сестры реанимационного отделения одной из больниц области.
Одна из бывших пациенток рассказала, что медперсонал в таких условиях делает все возможное, но кислорода не хватает. "Порой дышали несколько человек по очереди по 10-15 минут от одной точки. Если кто-то задерживал маску на минуту, то и до рукопашной доходило", — сообщила она.
Семейный врач из Николаева
в интервью "Обозревателю" сравнил свой рабочий день с "адом". "Очереди под дверями, половина из них не записана на прием, потому что уже нет мест. Пристроить пациента в больницу очень сложно", — рассказал он.
По ее словам, многие врачи уже уволились или ищут такую возможность.
Ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов
не исключил, что в стране могут ввести тотальный карантин на новогодние праздники. Позже премьер-министр Денис Шмыгаль
сообщил, что правительство рассматривает возможность ужесточения карантина из-за коронавируса.
По данным Минздрава Украины, общее число COVID-19 в стране превысило 700 тысяч, более 335 тысяч человек выздоровели, еще 12 тысяч скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.