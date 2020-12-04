https://ria.ru/20201204/koronavirus-1587603580.html

Украинские СМИ сообщили о драках пациентов с COVID-19 за кислород

Украинские СМИ сообщили о драках пациентов с COVID-19 за кислород

В больницах Николаевской области на Украине пациенты с коронавирусом дерутся за кислород, чтобы подышать, сообщает издание "Обозреватель". РИА Новости, 04.12.2020

2020-12-04T06:34

2020-12-04T06:34

2020-12-04T11:42

распространение нового коронавируса

денис шмыгаль

коронавирус covid-19

ситуация на украине

николаев (украина)

максим степанов

николаевская область

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/04/1587614903_0:0:2962:1666_1400x0_80_0_0_e66f6fa6780ef4825bb35cdb20c5b6ba.jpg

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. В больницах Николаевской области на Украине пациенты с коронавирусом дерутся за кислород, чтобы подышать, сообщает издание "Обозреватель".Ситуация в Николаевской области, как отмечается в материале, близка к критической: в ряде учреждений уже заняты все койки, не хватает кислорода и медицинского персонала.Одна из бывших пациенток рассказала, что медперсонал в таких условиях делает все возможное, но кислорода не хватает. "Порой дышали несколько человек по очереди по 10-15 минут от одной точки. Если кто-то задерживал маску на минуту, то и до рукопашной доходило", — сообщила она.Семейный врач из Николаева в интервью "Обозревателю" сравнил свой рабочий день с "адом". "Очереди под дверями, половина из них не записана на прием, потому что уже нет мест. Пристроить пациента в больницу очень сложно", — рассказал он.По ее словам, многие врачи уже уволились или ищут такую возможность.Ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов не исключил, что в стране могут ввести тотальный карантин на новогодние праздники. Позже премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что правительство рассматривает возможность ужесточения карантина из-за коронавируса.По данным Минздрава Украины, общее число COVID-19 в стране превысило 700 тысяч, более 335 тысяч человек выздоровели, еще 12 тысяч скончались.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201201/legkie-1587071696.html

николаев (украина)

николаевская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

денис шмыгаль, коронавирус covid-19, ситуация на украине, николаев (украина), максим степанов, николаевская область, украина