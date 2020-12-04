https://ria.ru/20201204/koronavirus-1587599758.html

Женщина похудела почти на 60 килограмм из-за коронавируса

Женщина похудела почти на 60 килограмм из-за коронавируса

Британка Эмма Форрест-Ли похудела почти на 60 килограмм из-за страха умереть от коронавируса, об этом сообщает Metro. РИА Новости, 04.12.2020

2020-12-04T03:21

2020-12-04T03:21

2020-12-04T04:10

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

линкольншир

великобритания

в мире

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МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Британка Эмма Форрест-Ли похудела почти на 60 килограмм из-за страха умереть от коронавируса, об этом сообщает Metro.Когда началась пандемия, 46-летняя жительница Линкольншира весила около 114 килограмм. Узнав, что лишний вес значительно увеличивает риск смерти от COVID-19, женщина "пришла в ужас", так как осознала, что текущее состояние делает ее очень уязвимой перед инфекцией.В качестве мотивации Форрест-Ли использовала ежедневные отчеты британского правительства о пандемии, таким образом она стремилась не дать уйти своим страхам и не отступиться от цели. В результате за последние шесть месяцев она сбросила около 57 килограмм."Я начала читать статьи, в которых говорилось, что из-за моего веса у меня будет больше шансов тяжело заболеть COVID-19, и это было действительно страшно, особенно потому, что я являюсь матерью", - рассказала женщина.По ее словам, отчеты служили для нее "ярким напоминанием" о необходимости сбросить лишний вес.Впервые Форрест-Ли осознала необходимость заняться своим здоровьем после того, как в 2016 году ее муж перенес тяжелый инсульт. Уже тогда женщина полностью отказалась от сладкого, алкоголя и мяса, а также начала заниматься велопрогулками. Число выявленных случаев заражения COVID-19 в Великобритании за последние сутки составило 14 879, умерли от коронавируса 414 человек. Всего коронавирус в стране с начала пандемии подтвердился у 1 674 134 человек, умерли 60 113 заболевших.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201130/koronavirus-1586960816.html

https://ria.ru/20201204/koronavirus-1587597867.html

линкольншир

великобритания

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коронавирус covid-19, линкольншир, великобритания, в мире