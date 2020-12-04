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Количество случаев COVID-19 в мире превысило 65 миллионов
Количество случаев COVID-19 в мире превысило 65 миллионов
Количество подтвержденных случаев COVID-19 в мире превысило 65 миллионов, сообщает американский университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные... РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T02:03
2020-12-04T02:03
2020-12-04T02:03
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
весь мир
в мире
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Количество подтвержденных случаев COVID-19 в мире превысило 65 миллионов, сообщает американский университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.По его данным, по состоянию на 3 декабря коронавирусной инфекцией в мире заразились 65 016 336 человек.Более 1,5 миллиона из них скончались.
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