https://ria.ru/20201204/koronavirus-1587597867.html

Количество случаев COVID-19 в мире превысило 65 миллионов

Количество случаев COVID-19 в мире превысило 65 миллионов

Количество подтвержденных случаев COVID-19 в мире превысило 65 миллионов, сообщает американский университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные... РИА Новости, 04.12.2020

2020-12-04T02:03

2020-12-04T02:03

2020-12-04T02:03

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

весь мир

в мире

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Количество подтвержденных случаев COVID-19 в мире превысило 65 миллионов, сообщает американский университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.По его данным, по состоянию на 3 декабря коронавирусной инфекцией в мире заразились 65 016 336 человек.Более 1,5 миллиона из них скончались.

весь мир

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2020

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