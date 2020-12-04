https://ria.ru/20201204/kontrakt-1587766508.html

Экспортный контракт заключила подмосковная компания на онлайн-выставке

Экспортный контракт заключила подмосковная компания на онлайн-выставке

Подмосковный производитель синтетических полимеров "ТПК ЗЕДЕКС" отправит в Германию продукции почти на 2 миллиона долларов по итогам работы на международной... РИА Новости, 04.12.2020

2020-12-04T23:21

2020-12-04T23:21

2020-12-04T23:21

новости подмосковья

германия

московская область (подмосковье)

технологии

экономика

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Подмосковный производитель синтетических полимеров "ТПК ЗЕДЕКС" отправит в Германию продукции почти на 2 миллиона долларов по итогам работы на международной выставке "Formnext Connect 2020" в Германии , которая прошла в онлайн-формате.Виртуальные стенды для подмосковных предприятий на электронной площадке выставки организовал Фонд поддержки ВЭД Московской области, сообщает министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области. Работа на виртуальном стенде для большинства подмосковных компаний стала новым опытом. Однако, как отметили участники выставки "Formnext Connect 2020", такой подход позволяет убрать географические границы и более точно найти целевую аудиторию – практически все посетители виртуальной экспозиции компаний региона были потенциальными потребителями продукции участников стенда. При этом виртуальная вставка работает практически круглосуточно, переговоры проходили даже в ночное время."Электронные площадки в условиях повсеместных ограничений стали одним из основных инструментов развития внешнеэкономической деятельности. Фонд поддержки ВЭД Московской области предоставляет экспортоориентированным предприятиям региона все виды этого инструмента. За счет этой поддержки подмосковные компании через электронные площадки уже заключили экспортные контракты на десятки миллионов долларов", - сообщила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

https://ria.ru/20200128/1563974267.html

https://ria.ru/20200721/1574660666.html

германия

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

германия, московская область (подмосковье), технологии, экономика