Путин призвал выработать морально-нравственный кодекс в сфере ИИ
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент, председатель правления Сбербанка РФ Герман Греф во время участия в пленарном заседании международной онлайн-конференции по искуственному интеллекту
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил помимо законодательных и административных ограничений выработать для сферы работы искусственного интеллекта морально-нравственный кодекс.
Путин в пятницу принял участие в дискуссии "Искусственный интеллект - главная технология XXI века".
"Кроме различных административных, законодательных ограничений, мне кажется, нужно подумать о том, чтобы выработать внутренний для среды морально-нравственный кодекс работы. Во многих средах он применяется и действует даже более эффективно, чем написанное право, приобретает форму, мы с Германом Оскаровичем (Грефом, главой Сбербанка - ред.) знаем еще со времен Петербургского университета, так называемого обычного права, то есть приобретает форму закона, но неписаного закона", - заявил Путин.
"Эти морально-нравственные нормы, требования должны быть выработаны и применяться и в этой чрезвычайно важной и так бурно развивающейся сфере ", - заключил президент.