https://ria.ru/20201204/kodeks-1587696526.html

Путин призвал выработать морально-нравственный кодекс в сфере ИИ

Путин призвал выработать морально-нравственный кодекс в сфере ИИ

Президент РФ Владимир Путин предложил помимо законодательных и административных ограничений выработать для сферы работы искусственного интеллекта... РИА Новости, 04.12.2020

2020-12-04T15:45

2020-12-04T15:45

2020-12-04T15:45

сбербанк россии

владимир путин

герман греф

технологии

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил помимо законодательных и административных ограничений выработать для сферы работы искусственного интеллекта морально-нравственный кодекс.Путин в пятницу принял участие в дискуссии "Искусственный интеллект - главная технология XXI века"."Кроме различных административных, законодательных ограничений, мне кажется, нужно подумать о том, чтобы выработать внутренний для среды морально-нравственный кодекс работы. Во многих средах он применяется и действует даже более эффективно, чем написанное право, приобретает форму, мы с Германом Оскаровичем (Грефом, главой Сбербанка - ред.) знаем еще со времен Петербургского университета, так называемого обычного права, то есть приобретает форму закона, но неписаного закона", - заявил Путин."Эти морально-нравственные нормы, требования должны быть выработаны и применяться и в этой чрезвычайно важной и так бурно развивающейся сфере ", - заключил президент.

https://ria.ru/20201204/putin-1587670775.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сбербанк россии, владимир путин, герман греф, технологии