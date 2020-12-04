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Путин призвал выработать морально-нравственный кодекс в сфере ИИ
Путин призвал выработать морально-нравственный кодекс в сфере ИИ
Президент РФ Владимир Путин предложил помимо законодательных и административных ограничений выработать для сферы работы искусственного интеллекта... РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T15:45
2020-12-04T15:45
сбербанк россии
владимир путин
герман греф
технологии
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил помимо законодательных и административных ограничений выработать для сферы работы искусственного интеллекта морально-нравственный кодекс.Путин в пятницу принял участие в дискуссии "Искусственный интеллект - главная технология XXI века"."Кроме различных административных, законодательных ограничений, мне кажется, нужно подумать о том, чтобы выработать внутренний для среды морально-нравственный кодекс работы. Во многих средах он применяется и действует даже более эффективно, чем написанное право, приобретает форму, мы с Германом Оскаровичем (Грефом, главой Сбербанка - ред.) знаем еще со времен Петербургского университета, так называемого обычного права, то есть приобретает форму закона, но неписаного закона", - заявил Путин."Эти морально-нравственные нормы, требования должны быть выработаны и применяться и в этой чрезвычайно важной и так бурно развивающейся сфере ", - заключил президент.
https://ria.ru/20201204/putin-1587670775.html
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сбербанк россии, владимир путин, герман греф, технологии

Путин призвал выработать морально-нравственный кодекс в сфере ИИ

15:45 04.12.2020
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент, председатель правления Сбербанка РФ Герман Греф во время участия в пленарном заседании международной онлайн-конференции по искуственному интеллекту
Президент РФ Владимир Путин и президент, председатель правления Сбербанка РФ Герман Греф во время участия в пленарном заседании международной онлайн-конференции по искуственному интеллекту - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил помимо законодательных и административных ограничений выработать для сферы работы искусственного интеллекта морально-нравственный кодекс.
Путин в пятницу принял участие в дискуссии "Искусственный интеллект - главная технология XXI века".
"Кроме различных административных, законодательных ограничений, мне кажется, нужно подумать о том, чтобы выработать внутренний для среды морально-нравственный кодекс работы. Во многих средах он применяется и действует даже более эффективно, чем написанное право, приобретает форму, мы с Германом Оскаровичем (Грефом, главой Сбербанка - ред.) знаем еще со времен Петербургского университета, так называемого обычного права, то есть приобретает форму закона, но неписаного закона", - заявил Путин.
"Эти морально-нравственные нормы, требования должны быть выработаны и применяться и в этой чрезвычайно важной и так бурно развивающейся сфере ", - заключил президент.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
14:09
Путин призвал разработать законопроекты для отраслей, применяющих ИИ
 
Сбербанк РоссииВладимир ПутинГерман ГрефТехнологии
 
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