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В Австралии коала забралась в дом и залезла на новогоднюю елку

В Австралии коала забралась в дом и залезла на новогоднюю елку

Жительница Аделаиды Аманда Маккормик обнаружила в своем доме коалу, сидящую на новогодней елке, сообщает 9 News. РИА Новости, 04.12.2020

2020-12-04T00:21

2020-12-04T00:21

2020-12-04T00:21

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коала

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австралия

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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Жительница Аделаиды Аманда Маккормик обнаружила в своем доме коалу, сидящую на новогодней елке, сообщает 9 News.Увидев "гостя", хозяйка позвонила в организацию, занимающуюся помощью животным. Оператор сначала решил, что это розыгрыш. В комментариях к посту спасатели рассказали, что коала (это была самка) чувствовала себя как дома на зеленом, хотя и искусственном дереве. "Это очень любопытные существа. Они любят изучать новые предметы и пространства, — сказали зоозащитники. — Мы доставали коал из курятников, ванных комнат, детских колясок, велосипедов, игрушечных машин, но новогодняя елка — это для нас впервые".

https://ria.ru/20191206/1561997768.html

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аделаида

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