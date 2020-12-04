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В Австралии коала забралась в дом и залезла на новогоднюю елку
В Австралии коала забралась в дом и залезла на новогоднюю елку
Жительница Аделаиды Аманда Маккормик обнаружила в своем доме коалу, сидящую на новогодней елке, сообщает 9 News. РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T00:21
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коала
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новости - туризм
австралия
аделаида
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Жительница Аделаиды Аманда Маккормик обнаружила в своем доме коалу, сидящую на новогодней елке, сообщает 9 News.Увидев "гостя", хозяйка позвонила в организацию, занимающуюся помощью животным. Оператор сначала решил, что это розыгрыш. В комментариях к посту спасатели рассказали, что коала (это была самка) чувствовала себя как дома на зеленом, хотя и искусственном дереве. "Это очень любопытные существа. Они любят изучать новые предметы и пространства, — сказали зоозащитники. — Мы доставали коал из курятников, ванных комнат, детских колясок, велосипедов, игрушечных машин, но новогодняя елка — это для нас впервые".
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новый год, коала, туризм, новости - туризм, австралия, аделаида

В Австралии коала забралась в дом и залезла на новогоднюю елку

00:21 04.12.2020
 
CC0 / Angelo_Giordano / Коала
Коала - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
CC0 / Angelo_Giordano /
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Жительница Аделаиды Аманда Маккормик обнаружила в своем доме коалу, сидящую на новогодней елке, сообщает 9 News.
Увидев "гостя", хозяйка позвонила в организацию, занимающуюся помощью животным. Оператор сначала решил, что это розыгрыш.
В комментариях к посту спасатели рассказали, что коала (это была самка) чувствовала себя как дома на зеленом, хотя и искусственном дереве.
"Это очень любопытные существа. Они любят изучать новые предметы и пространства, — сказали зоозащитники. — Мы доставали коал из курятников, ванных комнат, детских колясок, велосипедов, игрушечных машин, но новогодняя елка — это для нас впервые".
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