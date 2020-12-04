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https://ria.ru/20201204/kipr-1587707502.html
На Кипре планируют отменить ПЦР-тесты для вакцинированных авиапассажиров
На Кипре планируют отменить ПЦР-тесты для вакцинированных авиапассажиров
Прилетающие на Кипр авиапассажиры, которые сделали прививку от коронавируса, могут быть освобождены от представления результатов ПЦР-теста на коронавирус. РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T17:20
2020-12-04T17:20
кипр
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коронавирус covid-19
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АФИНЫ, 4 дек — РИА Новости. Прилетающие на Кипр авиапассажиры, которые сделали прививку от коронавируса, могут быть освобождены от представления результатов ПЦР-теста на коронавирус. Это предусмотрено поправками в план действий по постепенному возобновлению полетов и открытию аэропортов, которые утвердил совет министров страны. Он вступает в силу 1 марта 2021 года, до этого с 15 января будет переходный этап."В плане появилось положение о вакцинированных лицах, которые будут освобождены от лабораторных исследований", — говорится в документе, опубликованном правительственным бюро печати и информации.Помимо этого, меняется классификация категорий стран по эпидемиологической ситуации. Вместо нынешних трех будут четыре — "зеленая", "оранжевая", "красная" и "серая". Это теоретически позволит гражданам России, которая сейчас в категории "С", приезжать на Кипр без специального разрешения с 1 марта 2021 года."A" заменяется "зеленой", в которой не будет никаких ограничений, как и сегодня. "B" становится "оранжевой" (пассажирам потребуется отрицательный результат лабораторного анализа, сданного за 72 часа до вылета). "C" — "красной" (туристы должны будут сдать тест дважды, карантин им не предписан).К этим категориям будут отнесены страны Евросоюза, европейской экономической зоны, в том числе Великобритания и Швейцария, а также государства, включенные в список третьих стран Европейского совета. К последним относятся Россия, Украина, Израиль, Ливан, ОАЭ, Иордания, Саудовская Аравия, Египет и Белоруссия.Все остальные страны попадают в категорию специальных разрешений (серую): пассажиры должны сдать лабораторный анализ в течение 72 часов до вылета, а по прибытии на Кипр — пройти карантин.
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кипр, коронавирус covid-19, туризм, новости - туризм, евросоюз

На Кипре планируют отменить ПЦР-тесты для вакцинированных авиапассажиров

17:20 04.12.2020
 
CC0 / dimitrisvetsikas1969 / Святилище Аполлона Хилатеса, Кипр
Святилище Аполлона Хилатеса, Кипр - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
CC0 / dimitrisvetsikas1969 /
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АФИНЫ, 4 дек — РИА Новости. Прилетающие на Кипр авиапассажиры, которые сделали прививку от коронавируса, могут быть освобождены от представления результатов ПЦР-теста на коронавирус.
Это предусмотрено поправками в план действий по постепенному возобновлению полетов и открытию аэропортов, которые утвердил совет министров страны. Он вступает в силу 1 марта 2021 года, до этого с 15 января будет переходный этап.
"В плане появилось положение о вакцинированных лицах, которые будут освобождены от лабораторных исследований", — говорится в документе, опубликованном правительственным бюро печати и информации.
Помимо этого, меняется классификация категорий стран по эпидемиологической ситуации. Вместо нынешних трех будут четыре — "зеленая", "оранжевая", "красная" и "серая". Это теоретически позволит гражданам России, которая сейчас в категории "С", приезжать на Кипр без специального разрешения с 1 марта 2021 года.
"A" заменяется "зеленой", в которой не будет никаких ограничений, как и сегодня. "B" становится "оранжевой" (пассажирам потребуется отрицательный результат лабораторного анализа, сданного за 72 часа до вылета). "C" — "красной" (туристы должны будут сдать тест дважды, карантин им не предписан).
К этим категориям будут отнесены страны Евросоюза, европейской экономической зоны, в том числе Великобритания и Швейцария, а также государства, включенные в список третьих стран Европейского совета. К последним относятся Россия, Украина, Израиль, Ливан, ОАЭ, Иордания, Саудовская Аравия, Египет и Белоруссия.
Все остальные страны попадают в категорию специальных разрешений (серую): пассажиры должны сдать лабораторный анализ в течение 72 часов до вылета, а по прибытии на Кипр — пройти карантин.
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