https://ria.ru/20201204/kipr-1587707502.html

На Кипре планируют отменить ПЦР-тесты для вакцинированных авиапассажиров

На Кипре планируют отменить ПЦР-тесты для вакцинированных авиапассажиров

Прилетающие на Кипр авиапассажиры, которые сделали прививку от коронавируса, могут быть освобождены от представления результатов ПЦР-теста на коронавирус. РИА Новости, 04.12.2020

2020-12-04T17:20

2020-12-04T17:20

2020-12-04T17:20

кипр

туризм

коронавирус covid-19

туризм

новости - туризм

евросоюз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/155521/68/1555216848_0:100:1921:1180_1400x0_80_0_0_a59b2c8f1ef7b73407b06f9ff0071b60.jpg

АФИНЫ, 4 дек — РИА Новости. Прилетающие на Кипр авиапассажиры, которые сделали прививку от коронавируса, могут быть освобождены от представления результатов ПЦР-теста на коронавирус. Это предусмотрено поправками в план действий по постепенному возобновлению полетов и открытию аэропортов, которые утвердил совет министров страны. Он вступает в силу 1 марта 2021 года, до этого с 15 января будет переходный этап."В плане появилось положение о вакцинированных лицах, которые будут освобождены от лабораторных исследований", — говорится в документе, опубликованном правительственным бюро печати и информации.Помимо этого, меняется классификация категорий стран по эпидемиологической ситуации. Вместо нынешних трех будут четыре — "зеленая", "оранжевая", "красная" и "серая". Это теоретически позволит гражданам России, которая сейчас в категории "С", приезжать на Кипр без специального разрешения с 1 марта 2021 года."A" заменяется "зеленой", в которой не будет никаких ограничений, как и сегодня. "B" становится "оранжевой" (пассажирам потребуется отрицательный результат лабораторного анализа, сданного за 72 часа до вылета). "C" — "красной" (туристы должны будут сдать тест дважды, карантин им не предписан).К этим категориям будут отнесены страны Евросоюза, европейской экономической зоны, в том числе Великобритания и Швейцария, а также государства, включенные в список третьих стран Европейского совета. К последним относятся Россия, Украина, Израиль, Ливан, ОАЭ, Иордания, Саудовская Аравия, Египет и Белоруссия.Все остальные страны попадают в категорию специальных разрешений (серую): пассажиры должны сдать лабораторный анализ в течение 72 часов до вылета, а по прибытии на Кипр — пройти карантин.

https://ria.ru/20201126/tunis-1586303887.html

кипр

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кипр, коронавирус covid-19, туризм, новости - туризм, евросоюз