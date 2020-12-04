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Эксперты рассказали, туристов из каких стран пустят на Кипр
Эксперты рассказали, туристов из каких стран пустят на Кипр
Совет министров Кипра одобрил измененный план действий по постепенному открытию страны для иностранных туристов, сообщает АТОР. РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T14:55
2020-12-04T14:55
туризм
коронавирус covid-19
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кипр
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Совет министров Кипра одобрил измененный план действий по постепенному открытию страны для иностранных туристов, сообщает АТОР. Предполагается, что гости из России смогут отправиться на остров уже в марте 2021 года. В соответствии с одобренным кабмином правительства Кипра планом, страны разделят на четыре категории, каждой из которой присвоят один из четырех цветов: зеленый, оранжевый, красный или серый.Пассажиры из "зеленого" списка (включены все страны Евросоюза) смогут прилетать в аэропорты Лимассола и Пафоса без тестов на коронавирус. Туристам из "оранжевой" группы, куда войдут государства европейской экономической зоны, включая Великобританию и Швейцарию, перед посадкой на борт потребуется предъявить справку с отрицательным ПЦР-тестом, сделанным в течение 72 часов до вылета.Из стран "серой" категории разрешен въезд на Кипр только киприотам, иностранцам, имеющим вид на жительство на острове, а также обладателям специальных разрешений. По прибытии им необходимо будет отправиться на 14-дневный карантин.Предполагается, что Россия вместе с Украиной, Беларусью, Израилем, ОАЭ, Иорданией, Саудовской Аравией, Ливаном будут причислены к "красной" категории. Путешественникам из этих стран понадобиться сдать два теста на коронавирус: один перед оправлением, второй по прибытии.Как пояснила Мария Михайлова, менеджер по маркетингу российского представительства министерства туризма Кипра, первый ПЦР-тест на COVID-19 нужно будет сделать в России, не позднее, чем за 72 часа до вылета. Второй – в аэропорту прилета, предполагается, что он будет платным – 40 евро. Однако, не исключено, что к марту его стоимость снизится до 25-35 евро.Если результат второго анализа окажется положительным, то придется проходить 14-дневный карантин, который будет оплачивать Кипр, а не сами туристы."15 января будет принято окончательное решение по всем странам. Оно будет опубликовано на сайте правительства Кипра", – сообщила Михайлова.
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коронавирус covid-19, туризм, туристы, новости - туризм, кипр

Эксперты рассказали, туристов из каких стран пустят на Кипр

14:55 04.12.2020
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкБерег Средиземного моря в городе Протарас на Кипре
Берег Средиземного моря в городе Протарас на Кипре - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Совет министров Кипра одобрил измененный план действий по постепенному открытию страны для иностранных туристов, сообщает АТОР.
Предполагается, что гости из России смогут отправиться на остров уже в марте 2021 года.
В соответствии с одобренным кабмином правительства Кипра планом, страны разделят на четыре категории, каждой из которой присвоят один из четырех цветов: зеленый, оранжевый, красный или серый.
Пассажиры из "зеленого" списка (включены все страны Евросоюза) смогут прилетать в аэропорты Лимассола и Пафоса без тестов на коронавирус. Туристам из "оранжевой" группы, куда войдут государства европейской экономической зоны, включая Великобританию и Швейцарию, перед посадкой на борт потребуется предъявить справку с отрицательным ПЦР-тестом, сделанным в течение 72 часов до вылета.
Из стран "серой" категории разрешен въезд на Кипр только киприотам, иностранцам, имеющим вид на жительство на острове, а также обладателям специальных разрешений. По прибытии им необходимо будет отправиться на 14-дневный карантин.
Предполагается, что Россия вместе с Украиной, Беларусью, Израилем, ОАЭ, Иорданией, Саудовской Аравией, Ливаном будут причислены к "красной" категории. Путешественникам из этих стран понадобиться сдать два теста на коронавирус: один перед оправлением, второй по прибытии.
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Как пояснила Мария Михайлова, менеджер по маркетингу российского представительства министерства туризма Кипра, первый ПЦР-тест на COVID-19 нужно будет сделать в России, не позднее, чем за 72 часа до вылета. Второй – в аэропорту прилета, предполагается, что он будет платным – 40 евро. Однако, не исключено, что к марту его стоимость снизится до 25-35 евро.
Если результат второго анализа окажется положительным, то придется проходить 14-дневный карантин, который будет оплачивать Кипр, а не сами туристы.
"15 января будет принято окончательное решение по всем странам. Оно будет опубликовано на сайте правительства Кипра", – сообщила Михайлова.
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