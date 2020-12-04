https://ria.ru/20201204/katar-1587739828.html

Катар и арабские страны близки к урегулированию конфликта

Катар и арабские страны близки к урегулированию конфликта

Катар и разорвавшие с ним отношения более 3,5 лет назад арабские страны, в том числе Саудовская Аравия, близки к урегулированию конфликта, заявил по видеосвязи... РИА Новости, 04.12.2020

2020-12-04T19:07

2020-12-04T19:07

2020-12-04T19:07

джаред кушнер

мид кувейта

персидский залив

саудовская аравия

кувейт

катар

сша

в мире

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ДОХА, 4 дек - РИА Новости. Катар и разорвавшие с ним отношения более 3,5 лет назад арабские страны, в том числе Саудовская Аравия, близки к урегулированию конфликта, заявил по видеосвязи во время форума "Средиземноморские диалоги" министр иностранных дел Саудовской Аравии Файсал бен Фархан Аль Сауд."Мы добились значительного прогресса за последние дни благодаря усилиям Кувейта и серьезной поддержке президента (США Дональда) Трампа и американской администрации сблизить позиции сторон. Мы рассчитываем, что этот прогресс завершится заключением определенного соглашения. Я настроен оптимистично, что мы близки к завершению соглашения между всеми нациями, которые участвуют в конфликте, чтобы добиться договоренности, которая бы устроила все стороны", - отметил министр.Ранее выступающий посредником между странами Персидского залива Кувейт заявил, все вовлеченные в конфликт страны стремятся его завершить для стабилизации ситуации в регионе. МИД Кувейта поблагодарил старшего советника президента США и его зятя Джареда Кушнера, который в настоящее время совершает поездку по региону, за его усилия в разрешении кризиса.Ранее американская администрация заявляла, что намерена добиться разрешения конфликта между Катаром и его соседями, который начался в 2017 году, до ухода Трампа с поста президента.

https://ria.ru/20200630/1573698993.html

персидский залив

саудовская аравия

кувейт

катар

сша

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джаред кушнер, мид кувейта, персидский залив, саудовская аравия, кувейт, катар, сша, в мире