Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201204/katar-1587739828.html
Катар и арабские страны близки к урегулированию конфликта
Катар и арабские страны близки к урегулированию конфликта
Катар и разорвавшие с ним отношения более 3,5 лет назад арабские страны, в том числе Саудовская Аравия, близки к урегулированию конфликта, заявил по видеосвязи... РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T19:07
2020-12-04T19:07
джаред кушнер
мид кувейта
персидский залив
саудовская аравия
кувейт
катар
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/149702/52/1497025261_0:194:2955:1856_1400x0_80_0_0_38bbe7ecafcfeaf51d8bcb86f00159f7.jpg
ДОХА, 4 дек - РИА Новости. Катар и разорвавшие с ним отношения более 3,5 лет назад арабские страны, в том числе Саудовская Аравия, близки к урегулированию конфликта, заявил по видеосвязи во время форума "Средиземноморские диалоги" министр иностранных дел Саудовской Аравии Файсал бен Фархан Аль Сауд."Мы добились значительного прогресса за последние дни благодаря усилиям Кувейта и серьезной поддержке президента (США Дональда) Трампа и американской администрации сблизить позиции сторон. Мы рассчитываем, что этот прогресс завершится заключением определенного соглашения. Я настроен оптимистично, что мы близки к завершению соглашения между всеми нациями, которые участвуют в конфликте, чтобы добиться договоренности, которая бы устроила все стороны", - отметил министр.Ранее выступающий посредником между странами Персидского залива Кувейт заявил, все вовлеченные в конфликт страны стремятся его завершить для стабилизации ситуации в регионе. МИД Кувейта поблагодарил старшего советника президента США и его зятя Джареда Кушнера, который в настоящее время совершает поездку по региону, за его усилия в разрешении кризиса.Ранее американская администрация заявляла, что намерена добиться разрешения конфликта между Катаром и его соседями, который начался в 2017 году, до ухода Трампа с поста президента.
https://ria.ru/20200630/1573698993.html
персидский залив
саудовская аравия
кувейт
катар
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/149702/52/1497025261_113:0:2844:2048_1400x0_80_0_0_1399e8d963a690d01f25bde2686566f9.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
джаред кушнер, мид кувейта, персидский залив, саудовская аравия, кувейт, катар, сша, в мире

Катар и арабские страны близки к урегулированию конфликта

19:07 04.12.2020
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкНебоскребы в столице Катара Дохе
Небоскребы в столице Катара Дохе - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ДОХА, 4 дек - РИА Новости. Катар и разорвавшие с ним отношения более 3,5 лет назад арабские страны, в том числе Саудовская Аравия, близки к урегулированию конфликта, заявил по видеосвязи во время форума "Средиземноморские диалоги" министр иностранных дел Саудовской Аравии Файсал бен Фархан Аль Сауд.
"Мы добились значительного прогресса за последние дни благодаря усилиям Кувейта и серьезной поддержке президента (США Дональда) Трампа и американской администрации сблизить позиции сторон. Мы рассчитываем, что этот прогресс завершится заключением определенного соглашения. Я настроен оптимистично, что мы близки к завершению соглашения между всеми нациями, которые участвуют в конфликте, чтобы добиться договоренности, которая бы устроила все стороны", - отметил министр.
Ранее выступающий посредником между странами Персидского залива Кувейт заявил, все вовлеченные в конфликт страны стремятся его завершить для стабилизации ситуации в регионе. МИД Кувейта поблагодарил старшего советника президента США и его зятя Джареда Кушнера, который в настоящее время совершает поездку по региону, за его усилия в разрешении кризиса.
Ранее американская администрация заявляла, что намерена добиться разрешения конфликта между Катаром и его соседями, который начался в 2017 году, до ухода Трампа с поста президента.
Небоскребы в Дохе. - РИА Новости, 1920, 30.06.2020
30 июня, 17:46Война в Сирии
Катар выделит сто миллионов долларов на помощь сирийцам
 
Джаред КушнерМИД КувейтаПерсидский заливСаудовская АравияКувейтКатарСШАВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:40Капсула с грунтом c астероида отделилась от японского зонда "Хаябуса-2"
08:34Врач рекомендовала после прививки от COVID-19 воздержаться от нагрузок
08:22Врач рассказала о возможной реакции после вакцинации от коронавируса
08:15В Москве началась вакцинация от коронавируса
08:12Весь обесточенный циклоном остров Русский подключили к электроснабжению
08:11Прививка от COVID-19 не отменяет необходимость масок, заявил врач
07:58Крах операции "Тайфун": как советская армия перешла в контрнаступление 3:18
07:25Стал известен трубоукладчик "Северного потока — 2"
07:09Пистолет Шона Коннери в роли Бонда продали за четверть миллиона долларов
06:40США остановили пять программ культурного обмена с Китаем
06:33Эксперт объяснил отличия повторного заражения коронавирусом от рецидива
06:28На Украине разразился скандал из-за медали "75 лет Победы"
06:23Врач рассказала, кому могут отказать в вакцинации от COVID-19 в Москве
06:07Диетологи рассказали, сколько мандаринов можно съедать в день
06:03Милонов предложил приравнять "веселящий газ" к наркотикам
05:33"Допрыгались": болгары высказались о стрельбе на границе России и Украины
05:07В селе под Красноярском пытались поджечь отдел полиции
05:04Российские саперы начали разминирование в районе Ходжалы в Карабахе
04:43Раскрыта опасность чеснока
04:13Сенатор предложил давать отгул после вакцинации от COVID-19
Лента новостейМолния