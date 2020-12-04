https://ria.ru/20201204/karabakh-1587655878.html
В Кремле ответили на вопрос о координации действий миротворцев в Карабахе
В Кремле ответили на вопрос о координации действий миротворцев в Карабахе
В Карабахе нет главного, есть две конфликтующие стороны и соглашение лидеров России, Армении и Азербайджана, российская сторона координирует свои действия и с... РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T13:06
2020-12-04T13:06
2020-12-04T13:09
ситуация в нагорном карабахе
никол пашинян
дмитрий песков
владимир путин
москва
азербайджан
армения
в мире
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. В Карабахе нет главного, есть две конфликтующие стороны и соглашение лидеров России, Армении и Азербайджана, российская сторона координирует свои действия и с теми, и с другими, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Там, собственно, нет главного. Там есть две конфликтующие стороны - это Армения и Азербайджан. Это стороны, которые вместе с российской стороной подписали известное заявление Путина, Алиева и Пашиняна. И во исполнение положений этого заявления российские военные, а также российская гуманитарная миссия, которая состоит не только из военных, координируют свои действия и с азербайджанцами, и с армянами", - заявил Песков, говоря о том, с кем российские миротворцы в Карабахе координируют свои действия и кто там сейчас "главный".В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь с 9 на 10 ноября.При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент республики Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.
https://ria.ru/20201204/karabakh-1587616983.html
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никол пашинян, дмитрий песков, владимир путин, москва, азербайджан, армения, в мире
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости.
В Карабахе нет главного, есть две конфликтующие стороны и соглашение лидеров России, Армении
и Азербайджана
, российская сторона координирует свои действия и с теми, и с другими, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
.
"Там, собственно, нет главного. Там есть две конфликтующие стороны - это Армения и Азербайджан. Это стороны, которые вместе с российской стороной подписали известное заявление Путина, Алиева и Пашиняна. И во исполнение положений этого заявления российские военные, а также российская гуманитарная миссия, которая состоит не только из военных, координируют свои действия и с азербайджанцами, и с армянами", - заявил Песков, говоря о том, с кем российские миротворцы в Карабахе координируют свои действия и кто там сейчас "главный".
В конце сентября в Нагорном Карабахе
возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь с 9 на 10 ноября.
При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент республики Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.