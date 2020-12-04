https://ria.ru/20201204/kamery-1587694035.html

Эксперты оценили штрафующие за ремни и телефон дорожные камеры

Эксперты оценили штрафующие за ремни и телефон дорожные камеры

Дорожные камеры, которые способны фиксировать непристегнутый ремень безопасности, а также использование водителем телефона за рулем, уже применяются за рубежом, РИА Новости, 04.12.2020

2020-12-04T15:33

2020-12-04T15:33

2020-12-04T15:34

виктор травин

сергей канаев

авто

федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт)

москва

европа

сша

общество

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Дорожные камеры, которые способны фиксировать непристегнутый ремень безопасности, а также использование водителем телефона за рулем, уже применяются за рубежом, насколько эффективна будет система в России, будет понятно в ходе ее работы, в первое время количество жалоб на штрафы может возрасти, считают опрошенные РИА Новости автоэксперты.Ранее столичный департамент транспорта в своем Telegram-канале сообщил, что в Москве работают восемь специальных камер, фиксирующих использование водителем телефона во время движения и непристегнутый ремень безопасности."Такие системы есть за рубежом, они протестированы в Европе и Америке. Если система взята из тех уже протестированных аппаратов, то тогда это, наверное, будет более или менее эффективно. Когда будут первые данные, штрафы, тогда можно посмотреть и систему, что у нее сертифицировано в Росстандарте, сколько аппаратов", - отмечает директор национального общественного центра безопасности движения Сергей Канаев.В том, что касается непристегнутых ремней, установка фиксирующих камер может быть вполне эффективной, однако использование телефонов за рулем это вряд ли позволит свести на нет, а скорее водители будут пытаться делать это незаметно, полагает глава коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин."Что касается непристёгнутого ремня, может быть эта мера и будет эффективна. Что касается телефона, то никто не откажется включать громкую связь в телефоне, отправлять сообщения, пользоваться навигатором, поэтому водитель во время движения будет залезать под руль, там прятаться, чтобы камера его не видела", - считает он.Большого количества ошибок в определении использования телефонов за рулем опасается и Канаев."Здесь будет множество ошибок, потому что водители в данном случае телефон используют как навигатор" - подчеркивает он.По его мнению, важно учитывать также, на какой скорости водитель пользуется телефоном."Если стоят в пробке, движения там никакого, это одно, если водитель двигается на скорости, это совсем другое. То есть будет ли там учитываться скорость?" - задается он вопросом.В первое время с введением системы количество жалоб на постановления о штрафах может серьезно возрасти, соглашается Травин."Количество жалоб на постановления о штрафах будет настолько высоким, что сотрудникам ГАИ придется серьезно увеличивать штаты, чтобы успеть рассмотреть все эти жалобы", - добавляет он.

https://ria.ru/20201126/nakazanie-1586517184.html

https://ria.ru/20201203/prava-1587439893.html

https://ria.ru/20200427/1570603950.html

москва

европа

сша

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виктор травин, сергей канаев, авто, федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт), москва, европа, сша, общество